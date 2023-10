Le grand RH de Bryce Harper en séries éliminatoires de la MLB

Mercredi est un grand jour pour les séries éliminatoires de la Ligue majeure de baseball 2023, avec un match 3 très important entre les Phillies de Philadelphie et les Braves d’Atlanta ; et l’opportunité pour les Astros de Houston (contre les Twins) et les Diamondbacks de l’Arizona (contre les Dodgers) de décrocher leurs billets pour les LCS.

Les Phillies et les Braves (17 h 07 HE) lancent les choses mercredi avec une série à égalité 1-1 après la superbe victoire d’Atlanta lors du deuxième match lundi. Lors du deuxième match de la journée, les Astros (2-1) peuvent assurer leur septième voyage consécutif à l’ALCS avec une autre victoire contre les Twins (19 h 07 HE). Au dernier verre, les surprenants Diamondbacks (en hausse de 2-0) cherchent à terminer un balayage des Dodgers, très favorisés (21 h 07 HE).

Gardez-le ici tout au long de la soirée pour les mises à jour du triple en-tête des séries éliminatoires de la MLB :

Les circuits de Bryce Harper et Nick Castellanos donnent l’avantage aux Phillies

PHILADELPHIE – Deux puissants swings ont suffi pour que l’élan revienne du côté des Phillies dans cette série de divisions de la Ligue nationale.

Bryce Elder, le partant du troisième match d’Atlanta qui s’appuie sur le commandement et un plomb qui culmine à 89 mph, a accordé un circuit en solo égalisateur à Nick Castellanos, puis un circuit de trois points à Bryce Harper alors que les Phillies prenaient une avance de 4-1. en fin de troisième manche au Citizens Bank Park.

Pourtant, son gâchis n’était toujours pas nettoyé. Le receveur JT Realmuto a suivi avec un double à l’écart dans le champ central gauche du releveur Michael Tonkin, et c’était 6-1. Le coup sûr de Realmuto était le genre de coup que les Phillies ont raté lors du deuxième match de lundi, lorsqu’ils ont bondi tôt mais n’ont jamais ajouté à une avance de 4-1, pour finalement perdre 5-4.

Elder, qui avait une MPM de 2,97 en première mi-temps et une MPM de 5,11 en seconde période, a cédé un home run vertigineux à Castellanos sur la ligne du champ gauche et un solide simple à Brandon Marsh. Et le problème avec Elder, c’est qu’il ne manque pas trop de chauves-souris.

Ainsi, lorsque Trea Turner a dribblé un joueur au sol entre le troisième et le court qui a été renversé sur le terrain intérieur, la manche s’est prolongée pour Harper. Il a répondu avec un circuit de 408 pieds vers la droite.

Après que Elder ait accordé un simple et marché, il a terminé après 2 ⅔ de manche.

– Gabé Lacques

Les Braves prennent une avance de 1-0 sur les Phillies en début de troisième manche

PHILADELPHIE – Pour la première fois de cette série, Atlanta a pris la tête du classement en premier.

Un doublé avec un retrait du candidat MVP Ronald Acuña Jr. a précédé un simple RBI d’Ozzie Albies et Atlanta a pris une avance de 1-0 en début de troisième. Les Braves n’ont pas mené la série jusqu’à ce que le circuit de deux points d’Austin Riley en huitième manche lors du deuxième match les ait empêchés d’entrer dans la série 2-0 et ait égalisé cette NLDS avant le troisième match de mercredi.

– Gabé Lacques

Braves-Phillies sans but après deux manches du troisième match de la NLDS

PHILADELPHIE – Jusqu’à présent, cela ressemble à un match de passage pour les Braves d’Atlanta.

Score après deux manches : 0-0.

Le partant Bryce Elder, ayant reçu le clin d’œil au match 3 contre la recrue AJ Smith-Shawver, a lancé deux manches parfaites pour commencer le match 3 de la NLDS au Citizens Bank Park. Elder en a retiré quatre et n’a permis qu’une seule balle de sortir du champ extérieur, n’ayant besoin que de 29 lancers pour terminer deux manches.

Le partant des Phillies, Aaron Nola, a accordé deux coups sûrs en première manche, mais en a également retiré quatre, dont Orlando Arcia, pour le plus grand plaisir de la foule partisane. Arcia a haussé les sourcils avec son coup d’après-match envers Bryce Harper après le deuxième match à Atlanta et est soudainement devenu l’ennemi public n°1 le plus improbable à Philadelphie.

– Gabé Lacques

Orlando Arcia des Braves s’est moqué de Bryce Harper après une erreur

PHILADELPHA – Au vu des controverses d’après-match, ce n’est pas vraiment un matériau inflammable à jeter sur les braises de cette rivalité pas tout à fait entre Braves et Phillies.

Mais la réaction spontanée d’Orlando Arcia face au malheur de Bryce Harper en matière de baserun ne peut qu’ajouter un peu de piquant à cette série de divisions de la Ligue nationale.

Après la fin du match 2 de lundi sur un Un double jeu 8-5-2 sans précédent rendu possible par le baserunning agressif (ou, selon la perspective, téméraire) de Harper, un journaliste de Fox Sports a entendu la remarque d’Arcia alors qu’il regardait une rediffusion dans le club-house d’Atlanta.

« Haha, attaboy, Harper ! » a déclaré Arcia, et même si se réjouir du malheur d’un adversaire n’est pas le meilleur look, cela n’a pas été exactement dit à la télévision en direct.

Néanmoins, les Phillies l’ont remarqué. On ne sait pas s’ils ont fait exploser les mots en caractères retentissants pour les distribuer dans le club-house du Citizens Bank Park.

« Oui, vous n’avez besoin de rien pour le motiver », a déclaré Thomson à propos de Harper avant le troisième match de mercredi. Mais je sais de quoi vous parlez.

« Si cela ajoute à sa motivation, alors merci. »

Harper a réussi un home run lors du premier match et apporte un 1,757 OPS et sept circuits en séries éliminatoires en tant que Phillie dans le troisième match. Il est connu pour être un peu intense.

Alors, peut-être que l’objectif pourrait être de ne pas trop énerver le double MVP.

« Nous ne payons pas vraiment trop cher », explique le voltigeur Brandon Marsh. « Nous savons que ce ne sont que de bonnes plaisanteries. Ce ne sont que deux équipes de NL East qui s’y lancent.

– Gabé Lacques

Les Phillies ont un avantage majeur sur le terrain au Citizens Bank Park

Il n’y a peut-être pas de meilleur avantage sur le terrain en séries éliminatoires qu’à Philadelphie, au Citizens Bank Park.

Attendez-vous à ce que la foule frénétique de 45 000 personnes soit très électrique pour le troisième match de la série de division de la NL entre les Phillies et les Braves d’Atlanta, qui sont à égalité 1-1.

Les Phillies ont obtenu une fiche de 49-32 au CBP cette saison avec un différentiel de points de +83 – leur meilleure note à domicile depuis qu’ils étaient de +114 à domicile en 2011.

En séries éliminatoires, les Phillies ont une fiche de 24-11 de tous les temps au CBP et leur pourcentage de victoires de 0,686 est le meilleur de l’histoire de la MLB pour n’importe quel club disputant plus de 30 matchs en séries éliminatoires à domicile, selon le Bureau des sports d’Elias.

« Je pense que nous avons le meilleur avantage sur le terrain de la ligue », a déclaré Aaron Nola des Phillies, qui débutera le troisième match. « Je pense que notre public est le plus bruyant et nous aimons jouer devant cela. J’ai l’impression que c’est parfois difficile pour des équipes adverses de jouer dans ce stade, mais nous l’aimons beaucoup. Nous nous en nourrissons. »

Même le releveur des Braves, AJ Minter, a reconnu l’effet de foule mardi : « J’ai dit à tout le monde au cours de l’intersaison dernière que Philadelphie était le stade le plus bruyant dans lequel je sois jamais allé, surtout l’année dernière en séries éliminatoires. Nous connaissons les fans de Philly – nous les connaissons assez bien – et ils sont passionnés par leur équipe, tout comme nous. Mais ça va certainement être chaotique.

–Scott Boeck

Compositions des Phillies et des Braves pour le troisième match : Bryce Elder commence pour Atlanta

Le manager des Braves, Brian Snitker, a déclaré qu’il avait pris la décision de commencer Bryce Elder parce qu’il aimait la performance du droitier lors des matchs intra-équipe auxquels les Braves jouaient pour rester alertes pendant leur semaine de repos.

« Je pense que nous avions juste l’impression, après la façon dont il a lancé l’intra-équipe et avec le licenciement, qu’il était le gars », a déclaré Snitker. « Il a été titulaire pour nous toute l’année. C’est une des principales raisons pour lesquelles nous avons gagné la division. Nous avons aimé ce que nous avons vu.

La carrière d’Aaron Nola contre les Braves

Le partant du troisième match, Aaron Nola, a effectué trois départs contre les Braves au cours de la saison régulière 2023, affichant une MPM de 3,50 avec 20 retraits au bâton et quatre buts sur balles en 18 manches.

Nola a remporté la victoire lors du troisième match de la NLDS la saison dernière contre Atlanta, accordant un point mérité en six manches de travail.

Voici quelques-uns des chiffres des meilleurs frappeurs des Braves en saison régulière au fil des années contre Nola :

Austin Riley : .389 de moyenne (21 pour 54), 5 HR, 9 RBI, 5 doubles, 1.180 OPS

: .389 de moyenne (21 pour 54), 5 HR, 9 RBI, 5 doubles, 1.180 OPS Ronald Acuña Jr. : .327 de moyenne (16 pour 49), 4 HR, 9 RBI, 5 doubles, 1.084 OPS

: .327 de moyenne (16 pour 49), 4 HR, 9 RBI, 5 doubles, 1.084 OPS Ozzie Albies : .254 en moyenne (15 pour 59), 4 XBH, .641 OPS

.254 en moyenne (15 pour 59), 4 XBH, .641 OPS Travis d’Arnaud Moyenne de 0,167 (6 pour 36), 2 HR, 0,606 OPS

Moyenne de 0,167 (6 pour 36), 2 HR, 0,606 OPS Michael Harris II: .200 en moyenne (4 pour 20), 2 HR, 5 RBI, .740 OPS

Le retour des Braves dans le deuxième match a été couronné par un double jeu dramatique

Une fois de plus, il semblait que la domination des Braves en saison régulière n’était pas à la hauteur de l’éclat des Phillies en séries éliminatoires.

Pourtant, jusqu’à leurs quatre derniers retraits avant de tomber dans un trou qui aurait détruit leur année record, le cogneur des Braves Austin Riley a sauvé leur saison et Michael Harris Jr. les a envoyés à Philadelphie avec un jeu salvateur.

Riley a réussi un circuit de deux points contre le releveur des Phillies Jeff Hoffman avec deux retraits en huitième manche, soulevant Atlanta remporte une victoire 5-4 lors du deuxième match de leur série de divisions de la Ligue nationale, un meilleur des cinq dans lequel leurs perspectives étaient sombres quelques instants plus tôt.

Le match s’est terminé de manière presque tout aussi dramatique, avec un superbe double jeu après que Nick Castellanos ait envoyé un ballon vers la clôture dans le champ central droit, seulement pour que le voltigeur central d’Atlanta Harris enroule le ballon avec un rattrapage sautant contre la clôture.

Il s’est retourné et a tiré vers le champ intérieur alors que Bryce Harper – pensant naturellement qu’il pourrait marquer sur l’apparent coup supplémentaire – tentait de revenir au premier. Mais cet homme, Riley, est intervenu, coupant le lancer de Harris et tirant sur le joueur de premier but Matt Olson pour mettre fin au match.

– Gabé Lacques

Byron Buxton ajouté à la liste ALDS des Twins

Les Twins du Minnesota ont ajouté le voltigeur Byron Buxton à leur équipe en séries éliminatoires, a annoncé la MLB mercredi après-midi. Il remplace le joueur de premier but/voltigeur Alex Kirilloff, qui a subi une blessure non précisée lors du troisième match. Kirilloff ne peut pas revenir dans l’alignement avant la Série mondiale, si l’équipe avance contre les Astros de Houston dans la série de divisions de la Ligue américaine.

Buxton n’a pas joué depuis le 1er août après avoir été inscrit sur la liste des blessés en raison d’une blessure à l’ischio-jambier droit.

–Scott Boeck