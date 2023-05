Le grand retour de NASCAR au North Wilkesboro Speedway frappe toutes les bonnes notes

Bob Pockras FOX NASCAR Initié

NORTH WILKESBORO, Caroline du Nord – Les fans ont bordé les rues de Wilkesboro pour regarder les transporteurs de la NASCAR Cup Series (qui transportent les voitures de course des ateliers de course aux pistes) et certaines répliques de voitures de course descendent la rue principale jeudi.

Les fans sont venus en masse, simplement heureux de retrouver les stars de NASCAR dans leur communauté rurale de Caroline du Nord pour la première fois depuis 1996.

D’autres fans se sont alignés dans les rues de North Wilkesboro – oui, c’est une ville à part – pour regarder également le défilé.

C’était un défilé avec deux rues principales, un défilé qui a duré près d’une heure. Fans avec des chemises d’une variété de pilotes. Une vieille école. Une nouvelle école. Mais le tout avec ce dont NASCAR a tant besoin : de la passion et de l’enthousiasme pour ses courses et ses pilotes (et ces pilotes n’étaient même pas dans la parade).

Marcus Smith, président et chef de la direction de la société mère de North Wilkesboro Speedway, Speedway Motorsports, a remarqué non seulement ce soutien de la communauté, mais aussi l’ambiance générale du retour de NASCAR sur l’ovale de 0,625 mile pour la première fois en 27 ans.

« Je n’ai jamais été à une semaine NASCAR où tout le monde était de si bonne humeur », a-t-il déclaré.

Il aurait pu y avoir beaucoup de choses à redire à la NASCAR All-Star Race. Sièges rabattables en métal de la vieille école lavés sous pression dans les tribunes. Une surface de course non repavée depuis 1981. Uniquement des routes à deux voies à l’intérieur et à l’extérieur de l’installation. Et en ce qui concerne la piste elle-même, aucun tunnel ou pont de croisement qui permettrait aux gens d’entrer et de sortir librement du champ intérieur.

Mais il y avait peu de plaintes, même de la part des équipes de la Coupe qui travaillaient souvent sous des garages couverts et devaient plutôt travailler sur leurs voitures juste derrière leurs transporteurs dans la chaleur du plein air – un peu comme n’importe quel coureur de base hebdomadaire.

La piste peut accueillir environ 25 000 personnes et comptait probablement environ 30 000 fans au total dimanche soir. Il n’y avait pas beaucoup de suites d’entreprise ou autant d’espaces pour divertir les costumes qu’il y en a sur de nombreuses autres pistes. Ce n’était pas un grand marché pour l’expansion, mais plutôt un voyage dans le passé de NASCAR où il a couru dans de petites villes du sud-est.

« Parfois, nous sommes pris dans des choses qui ne sont peut-être pas aussi importantes et je ne suis pas inquiet de venir sur des pistes comme celle-ci », a déclaré le pilote et copropriétaire de l’équipe Brad Keselowski. « Oui, il va y avoir des sacrifices. Je suis sûr que le trafic va être un problème et je suis sûr qu’il va y avoir des problèmes, que ce soit la piste à venir ou quoi que ce soit.

« Ces choses vont se produire lorsque vous venez dans des lieux comme celui-ci, mais je pense que c’est un compromis bienvenu pour avoir un calendrier obsolète chaque année au même endroit. Je pense qu’il y a un niveau de patience que j’ai et que je pense que l’industrie a envers ces choses quand elles sont irrégulières. »

Le trafic et la surface, pour la plupart, étaient meilleurs que les gens ne le pensaient. Il n’aurait pas été surprenant que la course de camions samedi ou l’événement all-star dimanche ait dû être interrompu pour que la piste se désagrège.

Ce n’était pas le cas. De nombreuses réparations ont été effectuées entre les séances d’entraînement et les courses, mais rien pendant les événements. La piste était prête – ils avaient un mélange époxy-sable conçu pour se lier en huit minutes afin qu’ils puissent combler un trou et reprendre rapidement la course.

La question de savoir si un repave doit être fait pour le retour de NASCAR sera probablement au centre du débat.

« [We’ve] J’ai appris de nouvelles choses sur la surface et j’ai en quelque sorte réussi à la gérer, à la garder ensemble et à créer une surface très variée qui, je pense, représente un défi pour les équipes », a déclaré Smith. « Ce sera intéressant de voir comment elle se comporte. Et quand il faudra repaver, nous le repaverons. Je pense que je pencherais pour ne pas repaver jusqu’à ce que nous y soyons absolument obligés. »

Denny Hamlin a plaidé pour que la piste, si elle repave, utilise différents mélanges dans différentes voies de la piste. Le problème avec les repavages de piste est qu’ils peuvent être si lisses que la capacité de dépassement des pilotes est limitée en raison de l’incroyable adhérence des pneus sur la nouvelle surface. Une fois la piste altérée, les pneus ont moins d’adhérence et souvent de petites bosses se développent, ajoutant au caractère.

« Faisons une rainure supérieure super lisse, un peu plus agrégée plus bas, et usons vos pneus encore plus bas si vous allez dans la voie du bas », a déclaré Hamlin. « Si on le repave, il va falloir faire une bonne course tout de suite et il va falloir changer l’asphalte pour faire ça. »

Alors, quand ce repavage arrivera-t-il? Smith ne s’engagerait pas dans la suite après que son personnel se soit précipité pendant huit mois pour préparer l’installation pour la course des étoiles, grâce à un financement de 18 millions de dollars de la Caroline du Nord, dont 14 millions de dollars de l’American Recovery Act.

Un nouveau système d’éclairage à la pointe de la technologie, le champ intérieur en cours de repavage, une barrière SAFER et de nouvelles clôtures installées faisaient partie des éléments nécessaires pour que la piste puisse organiser une épreuve de Coupe.

Les pilotes semblent prêts à organiser une course aux points – qui serait probablement de 400 tours au lieu de la course des étoiles de 200 tours – sur le site.

« Avoir près de chez moi, avoir une atmosphère de courte piste était plutôt cool – j’ai apprécié », a déclaré Bubba Wallace. « Faire la course devant une foule bondée, qu’elle soit pour vous ou contre vous, c’est toujours cool. Ils font toujours du bruit, donc vous le ressentez.

« Quatre cents tours ? Inscrivez-moi. Ce serait dingue. »

Si c’est 400 tours et potentiellement dans la chaleur d’une journée, cela pourrait être un autre défi pour la surface. La plus grande préoccupation serait qu’un morceau de la surface endommage une voiture.

« Je pense qu’ils devraient revenir ici pour une course de 400 tours pour les points », a déclaré l’ancien pilote de la Coupe Dale Earnhardt Jr. « Peut-être qu’ils doivent le repaver après cette semaine. … Ils pourraient envisager de prendre ce risque, mais ce serait être un gros risque pour que cette surface dure beaucoup plus longtemps.

« Nos voitures et notre style de course [in late models] peut faire face à beaucoup d’imperfection. Mais le public de la Coupe ne tolérera pas les surfaces problématiques. Une voiture a un problème de caillou traversant un radiateur, vous ne pouvez pas laisser passer ça. »

La seule chose dont il fallait se plaindre était que Kyle Larson avait gâché le spectacle en dominant la course. Voir les gens partir avec environ 10 tours à faire parce que le résultat semblait déterminé est la seule chose qui a empêché les tribunes d’être remplies de fans debout pour l’arrivée.

« Cet endroit ressemble à une piste de course pour moi », a déclaré Larson. « Je peux courir sur de nombreux sites de football de base [in sprint cars], plus que tout autre pilote dans le domaine. Beaucoup de ces chauffeurs se rendent dans ces installations de luxe tous les week-ends. C’est tout ce qu’ils font.

« J’étais dans le comté de Wayne, dans l’Ohio, mardi soir, et il y a une sensation de base ici, et je pense que c’est ce qui rend ce week-end si spécial. »

Et c’est ce qui fait penser à Smith la prochaine course au North Wilkesboro Speedway. Il ne faudra pas encore 27 ans pour que la Cup Series fasse son retour.

« Quand vous voyez une semaine d’événements réussie comme celle que nous avons eue ici, il est naturel de penser: » Garçon, peut-être que nous pourrions revenir ici. « », A déclaré Smith. « Je pense définitivement de cette façon, qu’il a beaucoup de potentiel. »

Penser a voix haute

Un autre morceau d’histoire a été écrit à North Wilkesboro alors que les équipes de la Coupe couraient dans des conditions humides. Ils l’ont fait lors des courses de qualification samedi, la veille des principaux événements.

Alors qu’ils auraient pu éventuellement sécher la piste et peut-être commencer 90 minutes plus tard que prévu, l’utilisation des pneus à bande de roulement était une option que NASCAR avait et a pensé que ce serait un bon moment pour tester – quel meilleur moment pour tester que lors d’un événement d’exposition ?

Oui, NASCAR aurait pu attendre et sécher complètement la piste. Mais en n’attendant pas, ils ont maintenant des conducteurs qui acceptent davantage d’utiliser potentiellement les pneus à bande de roulement sur des pistes courtes dans une course aux points. Et juste pour les équipes qui ont confiance qu’elles peuvent le faire, c’est une victoire pour NASCAR.

Dans les nouvelles

–Le retour d’Alex Bowman pour la course de ce week-end à Charlotte est tout à fait possible. L’équipe répertorie maintenant Bowman, qui a raté les quatre dernières semaines avec un dos cassé, comme une semaine après l’autre.

–Trackhouse Racing a nommé Shane van Gisbergen, triple champion des Supercars, pour piloter sa troisième voiture de Coupe, la n°91 dans le cadre de son programme Project91, sur le parcours urbain de Chicago en juillet. Le programme est conçu pour amener les pilotes qui ont une présence internationale à NASCAR pour essayer d’étendre le sport à l’international.

–NASCAR a amarré Tyler Reddick 10 points pour ne pas avoir de poids dans le conteneur approuvé à Darlington. L’équipe ne fera pas appel de la sanction.

Pleins feux sur les réseaux sociaux

Statistique du jour

La course des étoiles s’est déroulée sur cinq sites différents : Atlanta (une fois), Charlotte (34), Bristol (une), Texas (deux) et North Wilkesboro (une). Larson a gagné sur trois des sites – Charlotte, Texas et North Wilkesboro.

Ils l’ont dit

« Tellement amusant là-bas. C’était sûr que c’était du fouet à l’ancienne. » —Kyle Larson après sa victoire dominante dimanche dans la NASCAR All-Star Race

Top des histoires NASCAR de FOX Sports :

