Le grand retour de la rigueur budgétaire ?

Les appels à un meilleur contrôle des finances publiques proviennent de partout, du FMI, des économistes, des milieux d’affaires, qui s’inquiètent de l’impact à long terme des budgets déficitaires des gouvernements. Ce mouvement qui s’intensifie soulève de plus en plus d’inquiétude quant aux répercussions sur le financement des services publics.

Bon nombre de pays continuant de faire face à une forte dette publique et à de gros déficits budgétaires écrirait le Fonds monétaire international en avril dernier. Nous appelons les gouvernements à éviter les dérapages budgétaires et à se consacrer davantage à la reconstitution des marges de manœuvre et à la sauvegarde de la viabilité des finances publiques à moyen terme. ajoutait l’organisme.

Selon le IGF 70 % des pays membres ont resserré leur politique budgétaire en 2022, mais ce taux est tombé à 50 % en 2023. L’organisme souligne que la plupart des pays ont du mal à abroger complètement les politiques budgétaires adoptées en réaction à la pandémie. Et la hausse des taux en 2022 et en 2023 alourdira davantage les charges d’intérêts.

Ainsi, en 2023, la dette publique mondiale s’est élevée à 93 % du PIB . Avant la pandémie, ce taux était de 84 %. Cette hausse provient en bonne partie des États-Unis et de la Chine.

Le IGF Craignant de voir la situation budgétaire mondiale se détériorer davantage alors qu’un nombre record de pays prévoyait des élections cette année. C’est plus de la moitié de la population mondiale qui était et qui est conviée aux élections. Ou, selon le IGF , il est avéré que les États ont tendance à dépenser plus et à taxer moins pendant les années électorales .

Les pressions à la dépense pour faire face aux problèmes structurels, notamment les transitions démographiques et écologiques, écrit le IGF s’intensifient, tandis que le ralentissement des perspectives de croissance et la persistance de taux d’intérêt élevés risquent de restreindre encore l’espace budgétaire dans la plupart des pays.

Le IGF proposer de mettre complètement fin aux mesures budgétaires adoptées durant la pandémie, de limiter la hausse des dépenses tout en protégeant les plus démunis et de hausser les impôts des entreprises sur les bénéfices jugés excessifs.

Que se passe-t-il à Ottawa?

Cet appel du IGF se fait entendre notamment en France, où le déficit atteint 5,6 % du PIB cette année et s’élèvera à 6,2 % l’an prochain, selon les projections du gouvernement français, des niveaux largement plus élevés que la cible maximale imposée, en principe, par l’Union européenne, soit 3 %.

Chez nous, il est difficile de décrypter les intentions de la ministre fédérale des Finances, Chrystia Freeland, quant aux orientations budgétaires des prochains mois. La très grande incertitude politique quant à la survie du gouvernement vient embrouiller le paysage budgétaire.

Aux dernières nouvelles, le gouvernement Trudeau prévoyait un déficit de 40 milliards de dollars cette année, soit 1,4 % du PIB . Toutefois, le directeur parlementaire du budget évaluait récemment que ce déficit pourrait finalement s’élever à 46 milliards de dollars. Ottawa doit faire le point sur ses finances en novembre lors d’une mise à jour économique et budgétaire.

Les économistes et les représentants des milieux d’affaires sont d’avis que le gouvernement Trudeau doit redresser la barre afin de revenir vers l’équilibre budgétaire après plusieurs années de fortes dépenses. La dette est passée de 687 milliards de dollars en 2015 à 1215 milliards au 31 mars dernier, soit de 31 % à 42,1 % du PIB . La dette nette, excluant les actifs non financiers, s’établit à 1328 milliards de dollars.

Austérité à Québec?

Pendant ce temps, à Québec, le gouvernement Legault se défend d’être en mode austérité. Cependant, la présidente du Conseil du Trésor, Sonia LeBel, et le ministre des Finances, Eric Girard, demandent aux ministères de respecter les enveloppes prévues dans le dernier budget, ce qui nécessite certains ajustements, et le rapport de certains projets.

Le Québec veut réduire la croissance des dépenses, ce que plusieurs considèrent comme des compressions budgétaires. Les partis d’opposition affirment que le gouvernement s’est lancé dans des mesures d’austérité. Il faut dire que le premier ministre Legault et le ministre des Finances Girard ont déjà indiqué que le retour à l’équilibre budgétaire constitue une priorité.

En même temps, dans le logiciel du gouvernement caquiste, les réductions de charges fiscales arrivent en tête des priorités. Il est à prévoir qu’en 2026, année électorale, le gouvernement voudrait encore promettre des baisses d’impôts, de tarifs ou de taxes. Mais ce sera difficile de le faire sans alourdir davantage les finances publiques.

C’est ici que la rigueur budgétaire s’invite dans la discussion à Québec. Le gouvernement Legault, qui a annoncé le déficit le plus élevé de l’histoire du Québec en chiffres absolus – 11 milliards de dollars pour 2024-25, soit 1,9 % du PIB –, cherche des solutions pour réduire la croissance de toutes les dépenses afin de se dégager une marge de manœuvre pour les prochaines promesses électorales.

Les milieux économiques appuient cette vision, un message qui, d’ailleurs, est sans doute très bien reçu au bureau du ministre Eric Girard, économiste et ancien banquier.

Une certaine discipline budgétaire

UN Zone économique jeudi soir, Guy Cormier, le PDG de Desjardins, a livré un plaidoyer senti en faveur d’un meilleur contrôle des finances publiques. Il faut réinstaller une certaine discipline budgétaire a-t-il dit, évoquant la situation à Québec et à Ottawa. Quand je regarde la crise du logement, les changements, l’importance de soutenir notre jeunesse climatique, les problèmes en santé et en éducation, c’est une prochaine génération qui va devoir payer ça.

Il faut donc s’attaquer, selon lui, un peu plus rigoureusement à tout ce qui touche l’équilibre budgétaire [et] faire des choix aujourd’hui qu’on ne reportera peut-être pas sur des gens en 2030, 2035, 2040 .

Peu importe le gouvernement, les libéraux, les conservateurs, les gouvernements provinciaux, il faut se questionner sur la performance économique du pays, sur la mise en place de mesures – simplifier la réglementation, améliorer la productivité de nos entreprises, stimuler l’activité économique – pour justement améliorer les recettes de l’État et peut-être avoir moins à couper dans les services.

En même temps, le gouvernement du Québec est soumis à des pressions financières majeures – en santé, en éducation, dans le secteur des transports – pour faire face aux changements climatiques. Et le sous-financement des infrastructures, de nouveau souligné par la mairesse de Montréal vendredi matin après la fermeture de trois stations du métro de Montréal, oblige l’État à revoir ses priorités.

Dans un rapport publié en 2023 par le CIRANO, un groupe de chercheurs affirmait que le déficit dans le maintien des actifs augmente sans cesse au Québec. Ce déficit était évalué à 31 milliards $ au 31 mars 2023.

L’État doit donc composer, d’une part, entre les pressions financières qui se multiplient et, d’autre part, la viabilité des finances publiques. Entre ces deux impératifs, les citoyens s’attendent à des services publics plus efficaces, à un système de santé qui rassure plutôt que de susciter de l’inquiétude, à des écoles saines et inspirantes pour les jeunes et à des solutions réelles pour faire face. au défi climatique. Tout un défi.