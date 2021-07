Le grand retour de la gueule de bois des fêtes

Levez la main si vous étiez vraiment prêt pour le travail ce matin. Je ne l’étais certainement pas.

Je suis heureux d’annoncer que j’ai passé un agréable le 4 juillet passé en famille dans un barbecue. La famille de mon mari de Californie a pris l’avion pour l’occasion, et il y avait une randonnée, une boule de pétanque, des côtes levées, des hamburgers, une salade de pommes de terre et un gâteau drapeau que j’ai fait cuire qui n’était pas trop mal, si je le dis moi-même.

Les voisins ont déclenché des feux d’artifice de l’autre côté de la rue et j’ai tenu compagnie à mon chien pendant qu’il se recroquevillait à l’intérieur. Il y avait un feu de camp et des guimauves étaient grillées. C’était l’un des meilleurs jours que j’ai eu depuis longtemps, clichés américains et tout. Et quand je me suis réveillé lundi matin, je n’avais toujours pas tout à fait récupéré. Peut-être pas ce matin non plus.

Quand je parle d’un « la gueule de bois des vacances » Je ne parle pas d’alcool, même si certaines personnes ont sûrement bu pendant le long week-end. je parle de ça sentiment spécifique d’épuisement qui vient de des vacances bien dépensées, avec la famille et les amis et amusant. Plus nous avons de temps, plus il est difficile de retourner dans le monde réel lorsque la semaine de travail arrive.

Avec autant d’entre nous séparés de nos proches avant les vaccinations pendant la pandémie, il est peu probable que nous ayons vécu cela après de grandes vacances en famille avant ce week-end. Je ne l’ai certainement pas fait.

J’ai écrit il y a quelques semaines sur la façon dont retour à certaines activités pré-pandémiques a également conduit à un retour d’émotions telles que la surstimulation et l’anxiété sociale. La gueule de bois des vacances va de pair avec ce thème. C’est bon, c’est mauvais, c’est incroyablement normal. C’est encore une chose s’y habituer alors que nous naviguons dans un monde post-vaccination.

Travailler à domicile ou pas ?

L’un des plus grands débats aux États-Unis alors que les taux de vaccination augmentent et que les taux de cas de nombreux États diminuent est de savoir si les employés qui travaillent à distance depuis 16 mois devrait ou même vouloir retourner au bureau. La pandémie a changé notre vision du lieu de travail moderne et de la flexibilité, et si vous avez des questions et des inquiétudes sur ce à quoi ressemblera le travail pour vous à l’avenir, vous n’êtes pas seul.

Je voulais mettre en avant cette question-réponse de notre rubrique Ask HR, dans laquelle un professionnel des ressources humaines répond aux questions de nos lecteurs sur la vie au travail. Si l’un d’entre vous a du mal dans ce domaine, j’espère que cela vous aidera.

Question : Alors que de plus en plus de bureaux rouvrent, comment dois-je contacter mon employeur pour lui demander plus de flexibilité ? Puis-je demander une semaine de travail de quatre jours, des horaires flexibles ou même des jours de télétravail ? – Anonyme

Johnny C. Taylor Jr. : C’est une question absolument juste à poser. Alors que nous sortons de la pandémie, les modèles de travail flexible et à distance sont une priorité pour les employeurs et les employés.

Lorsque vous vous préparez à approcher votre responsable du personnel, réfléchissez au type de flexibilité de travail que vous recherchez et aux raisons qui la sous-tendent. Si vous avez travaillé à distance, construisez votre dossier sur l’impact positif que cela a eu sur votre travail. Sinon, proposez en détail votre stratégie pour maintenir ou améliorer les performances au travail avec l’option de travail flexible souhaitée.

Mettez en évidence vos défis personnels et leur lien avec votre productivité. Bien que je ne puisse pas parler des circonstances exactes auxquelles vous êtes confronté, de nombreux travailleurs citent des difficultés avec la garde d’enfants, le temps de trajet et l’équilibre général travail / vie personnelle dans la recherche de solutions de travail flexibles.

La réalité est la suivante : la pandémie a forcé les organisations et la main-d’œuvre à élargir le concept de ce à quoi ressemble le lieu de travail moderne. En fait, 20% des employeurs envisagent d’adopter définitivement le travail à distance pour bon nombre de leurs employés. Vous n’êtes pas seul dans votre réflexion, car la recherche montre que la plupart des employés préfèrent des horaires de travail flexibles.

Ne soyez pas surpris si votre employeur est déjà en train d’élaborer une politique d’aménagement du lieu de travail. Avec la baisse du chômage et l’accélération de l’économie, les avantages tels que le télétravail et les horaires flexibles sont essentiels pour attirer et retenir les talents de haut niveau.

En fin de compte, la décision de votre entreprise dépend des tâches, des besoins de l’entreprise et de la culture du lieu de travail. Même si la réponse est « non », vous devriez toujours avoir des alternatives. Le programme d’aide aux employés de votre entreprise peut fournir des conseils sur les questions de garde d’enfants. Si vous cherchez à améliorer votre intégration vie professionnelle/vie privée, votre employeur peut vous aider à gérer votre charge de travail.

L’essentiel : n’hésitez pas à entamer cette conversation autour des options de travail flexibles. J’espère que vous et votre employeur trouverez un arrangement mutuellement avantageux.

L’animal de compagnie d’aujourd’hui

Rencontrez Hazel doux et confortable.

« Nous avons adopté Hazel à 10 ans après avoir vécu toute sa vie dans un refuge », explique la propriétaire Marie Demarais. « Elle a maintenant 17 ans. J’ai acheté l’oreiller dans un magasin de fabrication artisanale. Dès que je l’ai ramené à la maison et que je l’ai posé sur le canapé, elle a décidé que c’était le sien. »