Le grand rabbin israélien appelle au calme face à l’escalade de la violence de rue entre Arabes et Juifs (VIDEOS)

«Nous ne devons pas être entraînés dans des provocations et infliger des dommages aux personnes ou aux biens», Le grand rabbin séfarade Yitzhak Yosef a déclaré mercredi dans un communiqué. «La Torah d’Israël n’accorde aucune licence pour se faire justice et agir violemment.»

Les tensions entre Israéliens et Palestiniens ont atteint leur apogée ce week-end à la suite de l’expulsion des Palestiniens de Jérusalem-Est et de l’attaque de la police israélienne contre des fidèles à la mosquée Al-Aqsa.

Mais mercredi soir, le niveau de violence dans la rue a semblé augmenter, selon les médias locaux.

Dans la ville côtière de Bat Yam, dans le centre d’Israël, des vidéos graphiques partagé en ligne, des Israéliens ont semblé sortir un chauffeur arabe de sa voiture et l’ont battu violemment dans la rue. Des images ont montré que le véhicule faisait marche arrière sur une route bondée, apparemment dans le but d’échapper à la foule, avant qu’il ne s’écrase sur une autre voiture et que l’homme soit sorti, encerclé et agressé, selon le Times of Israel. Son état est inconnu.

בת ים, הערב: זה לא ניסיון דריסה, זה פחד של הנהג מההמון הקיצוני. לינץ ‘בנהג ממוצא ערבי, למה? כי הוא ערבי. תוהו ובוהו. pic.twitter.com/o5Z0iLCd5n – אור רביד | Ou Ravid (@OrRavid) 12 mai 2021

D’autres images de la ville prétendaient montrer des émeutiers israéliens vandalisant des magasins et d’autres entreprises, y compris un glacier appartenant à des Arabes.

Des foules israéliennes défilent dans plusieurs villes, terrorisant les Palestiniens. À Bat Yam, ils attaquent les gens dans les rues et détruisent des magasins et des maisons. pic.twitter.com/pFHklzCA16 – IMEU (@theIMEU) 12 mai 2021

Il se passe en ce moment à Bat Yam, la ville dans laquelle je vis. Voici le magasin de glaces Victory, propriété des Arabes. Être mis en pièces par les Juifs. J’amène souvent mes filles ici pour la glace, c’est délicieux, mais le goût n’a pas d’importance pour les suprémacistes juifs. https://t.co/wvbN5floR4 – Ami Kaufman (@AmiKaufman) 12 mai 2021

Il y a également eu des informations faisant état d’attaques contre des Israéliens par des Arabes, notamment contre un Juif de 30 ans dans la ville nordique d’Acre. Selon le Jerusalem Post, l’homme a été emmené dans un centre médical avec une grave blessure à la tête après avoir été frappé avec des bâtons et des pierres alors qu’il était dans sa voiture.

Mercredi, les militants palestiniens ont continué à tirer des roquettes depuis Gaza vers Israël, ont indiqué les Forces de défense israéliennes. Il a juré de répondre par ses propres grèves.

Les forces armées israéliennes ont déjà lancé un certain nombre de frappes contre des cibles présumées du Hamas à Gaza, faisant des dizaines de morts au cours des trois derniers jours et détruisant trois immeubles de grande hauteur.

