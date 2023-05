Le grand quatrième quart de Murray propulse les Nuggets devant les Lakers 108-103 pour une avance de 2-0 en finale de l’Ouest

DENVER (AP) – Après le match monstre de Nikola Jokic lors du premier match, son partenaire de pick-and-roll Jamal Murray a pris la vedette lors de la finale de la Conférence Ouest jeudi soir.

Murray, de Kitchener, en Ontario, a marqué 23 de ses 37 points au quatrième quart, propulsant les Nuggets de Denver vers une victoire de 108-103 contre les Lakers de Los Angeles pour une avance de 2-0 dans la série.

« Il était spécial », a déclaré Jokic. « Il nous a fait gagner le match en gros. »

Murray a raté 12 de ses 17 tirs en trois quarts mais a trouvé sa touche au quatrième, faisant 6 en 7, dont quatre à 3 points, et alimentant une course de 15-1 qui a donné à Denver une avance de 96-84.

« Il a fait des tirs à la fin du chronomètre », a déploré LeBron James. «Nous avons gardé pendant 24 secondes et il a réussi deux gros coups, un au-dessus (Anthony Davis) et un au-dessus de moi. Il a eu son tir à 3 points dans le quatrième. Ce n’est pas une surprise pour moi, il l’a déjà fait. Parfois, c’est une ligue à ne jamais manquer.

En tout, Denver a coulé sept 3 au quatrième quart après en avoir frappé sept toute la nuit.

« Cela aurait été beaucoup plus facile si je les avais réussis en première mi-temps », a déclaré Murray, qui souffre toujours d’un mal d’oreille dont il n’a pas pu se débarrasser depuis la deuxième manche.

Jokic a ajouté 23 points, 17 rebonds et une douzaine de passes décisives par jour après que la journaliste d’ESPN Lisa Salters ait remis aux Nuggets la carte de non-respect en reconnaissant qu’elle n’avait jamais vu le double MVP jouer avant le match 1, quand il avait 34 points , 21 rebonds et 14 passes décisives.

« Pour ceux qui ne le connaissent pas, il a maintenant 13 triples doubles en séries éliminatoires », a ricané Malone après le match 2. « C’est tout simplement incroyable ce qu’il continue de faire tous les soirs sur la plus grande scène du monde. »

Quant à Jokic, il a balayé les affronts contre lui et ses coéquipiers en disant : « Ce n’est pas nouveau pour nous. »

Malone était très vexé par le fait que les Lakers obtiennent tout le pub.

« Vous gagnez le premier match et tout le monde parlait des Lakers », a déclaré Malone. « Soyons honnêtes, le récit national était: » Hé, les Lakers vont bien. Ils sont menés 1-0, mais ils ont compris quelque chose. Personne n’a parlé de la façon dont Nikola vient d’avoir une performance historique. Il a maintenant 13 triples doubles (éliminatoires), le troisième de tous les temps. Ce qu’il fait est tout simplement incroyable.

«Mais leur récit ne concernait pas les Nuggets. Le récit ne concernait pas Nikola. Le récit portait sur les Lakers et leurs ajustements. Alors tu sais, tu mets ça dans ta pipe et tu la fumes, tu reviens et tu sais quoi, on va monter 2-0.

Les Nuggets n’ont jamais été aussi près d’atteindre la finale de la NBA dans leur histoire. Le troisième match aura lieu samedi soir à la Crypto.com Arena, où James et les Lakers ont une fiche de 8-0 en séries éliminatoires.

Malone a déclaré qu’il avait rappelé à Murray avant le quatrième quart de ne pas s’inquiéter de ses problèmes de tir, mais de se concentrer sur sa contribution d’autres manières. Il a tenu compte de ce conseil, saisissant trois gros panneaux en défense et volant le ballon deux fois en plus de frapper 4 sur 5 depuis la profondeur et 7 sur 8 depuis la bande.

« La ligne à trois points est ce qui nous a tués dans le quatrième », a déclaré James.

Malone savait que lorsque Murray trouverait enfin le filet, de nombreux autres seaux suivraient.

« Nous savons tous … il n’a qu’à en voir un entrer », a déclaré Malone, et lorsque cela s’est produit, « il a en quelque sorte levé les yeux vers les cieux et c’est tout ce dont il a besoin. Et après ça, il tire dans un cerceau.

Tout comme dans le match 1, les Lakers ne sont pas tombés facilement. Ils ont tiré à trois points sur le sauteur d’Austin Reaves avant que Murray ne coule deux lancers francs avec 12 secondes à jouer et que Bruce Brown vole le ballon à James, puis dribble les 8 dernières secondes.

Les Nuggets se sont améliorés à 41-8 à domicile, le meilleur de la NBA, dont 8-0 en séries éliminatoires.

James et Reaves ont tous deux marqué 22 pour Los Angeles. Davis a marqué 18 points après en avoir inscrit 40 dans le premier match et Rui Hachimra a marqué 21 points sur le banc.

Pendant une grande partie de la nuit, il semblait que les Lakers allaient arracher l’avantage du terrain aux Nuggets, qui sont la tête de série pour la première fois de leur histoire. Les Lakers ont remporté les premiers matchs de la série à Memphis et Golden State pour atteindre le championnat de la conférence.

La défense exceptionnelle que Hachimura a jouée contre Jokic au quatrième quart de la défaite des Lakers lors du premier match a conduit beaucoup à croire que l’entraîneur Darvin Ham lancerait Hachimura pour tenter de contrecarrer le centre vedette des Nuggets dès le départ. Mais au lieu de cela, il a de nouveau quitté le banc, marquant 17 points en première mi-temps mais seulement quatre par la suite.

« Fiers de nos gars », a déclaré Ham. « Ils ont rebondi. Nous avons abordé beaucoup de choses que nous avions dit que nous allions essayer de faire mieux. Encore faut-il être meilleur dans la transition D. Mais dans l’ensemble, l’énergie était là, l’effort était là, l’urgence était là, on a juste rattrapé une mauvaise période.

Et un Jamal Murray soudain brûlant.

CONSEILS

Lakers : Los Angeles a réussi 23 des 26 lancers francs. … Davis et James étaient un combiné de 13 sur 36 depuis le sol.

Nuggets: Après avoir vu les Lakers commencer le deuxième quart sur une course de 9-0 avec Jokic et Murray sur le banc, Malone a gardé Jokic pour commencer le quatrième quart. « Nikola est comme Secrétariat, mec », a déclaré Malone. « Ce type peut courir pendant des jours. »

Arnie Stapleton, Associated Press