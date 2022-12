Le grand propriétaire de Las Vegas va prendre la pleine propriété de deux casinos

Le plus grand propriétaire foncier du Strip de Las Vegas double ses investissements et devient entièrement propriétaire du Grand MGM Las Vegas et Mandalay Bay, que l’accord valorise à 5,5 milliards de dollars.

VICI Properties, une société de placement immobilier basée à New York, a accepté d’acheter la participation de 49,9% de Blackstone dans les deux casinos de Las Vegas. VICI détient actuellement une participation de 50,1% dans la propriété, qu’elle a acquise lors de l’achat des propriétés MGM Growth en mai.

La transaction devrait être finalisée début 2023.

Apparaissant sur le Power Lunch de CNBC, le PDG de VICI Properties, Ed Pitoniak, a déclaré que Blackstone l’avait approché il y a quelques semaines à peine et que l’accord avait été conclu rapidement.

“Nous étions très enthousiasmés par cette opportunité. Évidemment, cela simplifie notre structure, mais cela nous donne la propriété totale de deux des actifs les plus emblématiques du Strip de Las Vegas, le MGM Grand et Mandalay Bay”, a déclaré Pitoniak.

Blackstone Real Estate Investment Trust, connu sous le nom de BREIT, a déclaré jeudi qu’il avait décidé de limiter les retraits après avoir vu des rachats en octobre qui dépassaient leurs limites mensuelles. Les actions de Blackstone ont chuté de près de 10 % aux nouvelles.

Mais ce qui était un problème pour Blackstone peut être une chance pour VICI.

“Nous aimons l’accord car il simplifie la structure de VICI et met en évidence les multiples voies de croissance de VICI malgré la base plus large de l’entreprise et un environnement de taux d’intérêt en hausse”, a écrit l’analyste de Truist Barry Jonas dans une note client.

Les FPI de jeux telles que VICI possèdent les bâtiments et les terrains des casinos et des centres de villégiature. Des sociétés de jeux, telles que Caesars et MGM Resorts – tous deux locataires de VICI – sont propriétaires des opérations.

Grand MGM Las Vegas et Mandalay Bay, situés à l’extrémité sud du Strip, comprennent plus de 11 000 chambres d’hôtel, 321 000 pieds carrés d’espace de jeu et 3 millions de pieds carrés de salles de réunion.

VICI investit plus d’un milliard de dollars en espèces et assume plus de 3 milliards de dollars de dette Blackstone à un taux de 3,56% jusqu’en 2032. Pitoniak a qualifié cela de bonne affaire à un moment où VICI aurait pu s’attendre à payer 6%.

Le PDG de VICI se dit optimiste quant à la croissance continue de Las Vegas, soulignant un calendrier chargé de congrès et de divertissements l’année prochaine, et des événements sportifs attirant l’attention, dont la F1 en novembre 2023.

Malgré la vente, le directeur de l’exploitation de Blackstone, Jay Gray, a déclaré que Las Vegas continue d’être un marché à forte conviction pour Blackstone, qui possède également la propriété physique du Cosmopolitan et du Bellagio.

De nombreux analystes et investisseurs sont également optimistes quant aux opportunités de croissance à Las Vegas.

Octobre a marqué le 20e mois consécutif de 1 milliard de dollars ou plus de revenus de jeu d’État, selon les chiffres publiés par le Conseil de contrôle des jeux du Nevada.

Les casinos de strip-tease connaissent une augmentation de 20% de leurs revenus jusqu’en octobre pour atteindre 6,8 milliards de dollars de revenus de jeu par rapport à il y a un an.

Las Vegas attire également un nombre record de visiteurs. Harry Reid International a vu plus de 5 millions de passagers pour la toute première fois en octobre.

“C’est une preuve supplémentaire que Las Vegas reste l’une des destinations les plus demandées au monde”, a déclaré Rosemary Vassiliadis, directrice de l’aviation du comté de Clark.

Et les revenus des hôtels à Las Vegas ont augmenté de 51% en octobre par rapport à octobre 2019, avant la pandémie, selon le Autorité des congrès et des visiteurs de Las Vegas.

Deutsche Bank, qui a une note “achat” sur le titre, a relevé son objectif de cours à 38 dollars après l’annonce de la transaction.