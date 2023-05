Le Grand Prix F1 d’Émilie-Romagne annulé en raison de conditions météorologiques extrêmes

Le Grand Prix de Formule 1 d’Émilie-Romagne à Imola n’aura pas lieu ce week-end en raison de conditions météorologiques extrêmes dans la région du nord de l’Italie, ont annoncé mercredi les organisateurs.

« La décision a été prise car il n’est pas possible d’organiser l’événement en toute sécurité pour nos fans, les équipes et notre personnel et c’est la chose juste et responsable à faire compte tenu de la situation à laquelle sont confrontées les villes de la région », ont déclaré les organisateurs. a dit.

Plus à venir

(Cette histoire n’a pas été éditée par le personnel de News18 et est publiée à partir d’un flux d’agence de presse syndiqué)