Le Grand Prix du Brésil restera sur son circuit traditionnel Interlagos à Sao Paulo après que les promoteurs aient signé un accord de cinq ans, a annoncé mercredi la Formule 1.

La F1 a déclaré dans un communiqué que la course aurait lieu le 14 novembre de l’année prochaine.

L’annonce étouffe tout projet de déménagement sur un nouveau circuit à Rio de Janeiro. Lewis Hamilton, sept fois champion de F1, a déjà exprimé des préoccupations environnementales selon lesquelles une zone de forêt devrait être coupée pour construire ce site.

C’est une grande joie de pouvoir annoncer qu’Interlagos continuera d’accueillir l’un des événements les plus importants du sport automobile mondial. Nous avons fait un effort énorme pour maintenir la course dans notre ville, a déclaré le maire de Sao Paulo, Bruno Covas. Nous pensons qu’accueillir le Grand Prix, en plus de promouvoir notre ville dans le monde, continuera d’apporter des contributions importantes telles que la création d’emplois et la génération de revenus.

Le Brésilien Emerson Fittipaldi a remporté la première course de F1 à Interlagos en 1973, mais la course a été parmi plusieurs annulée cette année en raison de la coronavirus pandémie.

Nouveau promoteur de course, Brasil Motorsport est une société détenue par des entités d’investissement contrôlées par Mubadala, une société d’investissement mondiale d’Abou Dhabi.

La F1 prévoit un record de 23 courses en 2021, dont une en Arabie saoudite prévue le 28 novembre dans la ville de Jiddah sur la mer Rouge.

Le calendrier 2020 comptait à l’origine 22 courses avant d’être réduit à 17 en raison de la coronavirus pandémie, et avec l’emblématique GP de Monaco annulé pour la première fois en 66 ans.