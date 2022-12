Le Grand Prix des Pays-Bas prolonge son contrat de F1 jusqu’en 2025

Le champion de Formule 1 Max Verstappen aura une course à domicile jusqu’en 2025 au moins après que le Grand Prix des Pays-Bas ait convenu d’une prolongation de contrat de deux ans, a annoncé jeudi la F1.

Le Grand Prix des Pays-Bas est revenu au calendrier en 2021 sur le circuit balnéaire de Zandvoort pour la première fois depuis 1985 et a attiré des foules bondées pour encourager le pilote Red Bull Verstappen, qui a remporté les deux courses depuis son retour.

“Le Grand Prix des Pays-Bas s’est rapidement imposé sur le calendrier comme un favori des fans, apportant une énergie incroyable et une grande expérience pour les fans”, a déclaré le président et directeur général de la F1, Stefano Domenicali, dans un communiqué. “Les événements à guichets fermés des deux dernières années ont relevé la barre en termes d’organisation, de divertissement et de durabilité, et nous sommes ravis d’étendre notre relation avec eux.”

La course 2023 est prévue pour le 27 août.

Un deuxième pilote néerlandais sera sur la grille de F1 la saison prochaine après que Nyck de Vries a signé pour AlphaTauri en 2023. De Vries a couru le Grand Prix d’Italie pour Williams cette année, se classant neuvième, en tant que remplaçant après l’exclusion du pilote régulier Alex Albon. avec appendicite.

