Le Grand Prix de Singapour obtient le feu vert pour les sept prochaines années

Singapour accueillera la course nocturne de Formule 1 pendant encore sept ans, de 2022 à 2028, ont annoncé jeudi les organisateurs, après que la pandémie de coronavirus a saboté l’événement pendant deux années consécutives.

La course de rue autour du quartier financier de Marina Bay a eu lieu 12 fois depuis ses débuts en 2008 et a attiré 268 000 spectateurs lors de sa dernière tenue en 2019.

Mais la pandémie a forcé l’événement à sortir du calendrier en 2020 et 2021, les autorités imposant des restrictions strictes pour faire face au virus.

Singapour a été la première course nocturne du calendrier de Formule 1, offrant un circuit urbain qui traverse le cœur de la cité-État moderne.

Les organisateurs ont déclaré qu’il s’agissait du quatrième renouvellement de contrat pour Singapour et que la prolongation de sept ans était la plus longue de la course jusqu’à présent.

« Cela donnera à Singapour une piste plus longue pour capter la demande refoulée alors que les voyages internationaux reprennent », ont déclaré le GP de Singapour et l’Office du tourisme de Singapour dans un communiqué conjoint.

Singapour ouvre progressivement ses frontières et assouplit les restrictions intérieures, la majeure partie de sa population étant entièrement vaccinée.

« Nous avons décidé de continuer à accueillir la course de F1 pendant encore sept ans, après avoir soigneusement évalué les avantages à long terme qu’une prolongation de mandat pourrait apporter à Singapour », a déclaré le ministre des Transports S. Iswaran.

« La course de F1 de Singapour continue d’être un point focal important pour les touristes, les événements mondiaux et les réunions d’affaires. »

Le président et chef de la direction de la F1, Stefano Domenicali, a salué l’extension de l’accueil de Singapour.

« Singapour occupe une place particulière dans le calendrier de la F1, et cette prolongation fait partie de notre engagement à long terme pour continuer à développer le sport en Asie », a-t-il déclaré.

L’économie singapourienne, dépendante du commerce et du tourisme, a subi la pire récession de son histoire en 2020 en raison de la pandémie, mais a renoué avec la croissance l’année dernière.

La course a généré plus de 1,5 milliard de dollars singapouriens (1,1 milliard de dollars) de recettes touristiques et a attiré plus de 550 000 visiteurs internationaux depuis 2008, selon les organisateurs.

