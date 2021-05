Le Grand Prix de Monaco accueillera 7500 spectateurs qui subiront des tests RT-PCR

Le Grand Prix de Monaco, course la plus emblématique du calendrier de la Formule 1, se déroulera fin mai avec 7 500 spectateurs qui devront subir des tests PCR, a annoncé mardi le gouvernement de la Principauté. «Il est important qu’elle se déroule à la fois avec une participation minimale du public et dans les meilleures conditions sanitaires», a déclaré le ministre d’État Pierre Dartout.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici