Le Grand Prix de Grande-Bretagne en juillet aura lieu devant une foule de 140 000 places

Le Grand Prix de Grande-Bretagne en juillet aura lieu devant 140 000 spectateurs, ont annoncé jeudi les responsables de Silverstone. À la suite de discussions entre le gouvernement et les chefs de Silverstone, la course sera regardée par la plus grande foule sportive de Grande-Bretagne depuis le début de la pandémie de coronavirus l’année dernière. Le Grand Prix de Grande-Bretagne aura lieu le 18 juillet et les patrons de Silverstone seront autorisés à vendre tout le week-end de qualification et la course elle-même. La nouvelle est un coup de pouce majeur pour les chefs de Silverstone, le directeur général Stuart Pringle aurait souligné aux responsables gouvernementaux que le circuit ferait faillite si les fans n’étaient pas autorisés.

« C’est une nouvelle fantastique que Silverstone sera un événement à pleine capacité et ce sera un week-end incroyable avec des centaines de milliers de fans qui seront là pour voir notre premier événement Sprint le samedi et l’événement principal le dimanche », a déclaré le président de la Formule 1 Stefano Domenicali.

«Je tiens à exprimer ma grande gratitude au Premier ministre Boris Johnson, aux secrétaires d’État Oliver Dowden et Michael Gove et au directeur général de Silverstone, Stuart Pringle, pour leur travail inlassable pour parvenir à ce grand résultat. Tous les pilotes et les équipes attendent avec impatience Silverstone et nous avons hâte d’y être en juillet. »

Les Grands Prix de Grande-Bretagne et du 70e anniversaire de l’année dernière à Silverstone se sont déroulés à huis clos.

Silverstone a fait valoir que leurs 70 000 places en tribune sur l’ancienne base de la Royal Air Force sont dispersées sur 3,5 miles, tandis que l’événement ne dépend pas des transports en commun, la grande majorité des spectateurs arrivant en voiture.

Les détenteurs de billets devront soit fournir la preuve d’un test de flux latéral négatif, effectué dans les 48 heures suivant leur arrivée à Silverstone, soit être entièrement vaccinés.

« Mes remerciements vont au secrétaire à la Culture et à son équipe à la Direction du numérique, de la culture, des médias et des sports pour leurs efforts inlassables en faveur du secteur du sport, mais aussi le Premier ministre, Michael Gove et les équipes du n°10 et du Cabinet Office pour avoir reconnu l’opportunité incroyable et sûre qu’offre le Grand Prix de Grande-Bretagne de montrer au monde comment la Grande-Bretagne s’est remise sur les rails après la lutte contre la pandémie », a déclaré Pringle.

Il a été annoncé plus tôt cette semaine que plus de 60 000 fans seront autorisés à assister aux demi-finales et à la finale de l’Euro 2020 à Wembley.

Le court central de Wimbledon devrait également atteindre sa pleine capacité de 15 000 spectateurs pour les finales simples femmes et hommes les 10 et 11 juillet, tandis que le Royal St George’s admettra jusqu’à 32 000 spectateurs par jour pour le British Open de golf.

