Le Grand Prix de F1 de Las Vegas peut-il être à la hauteur du battage médiatique ?

Capitaliser sur le succès du hit Netflix Conduire pour survivrequi a apporté une nouvelle génération démographique à la série, le propriétaire américain de la F1, Liberty Media, souhaitait exploiter sa nouvelle popularité aux États-Unis et ajouter à la course existante à Austin.

La première étape a été une course à Miami, l’exemple parfait du genre de « villes de destination » dans lesquelles la F1 voulait s’implanter.

Alors que le spectacle de la course à Miami Gardens n’était guère inoubliable en 2022, la course de 2023 a offert un meilleur spectacle pour suivre le faste et le glamour hors-piste qui ont diverti des hordes de célébrités et de VIP.

Courir autour du stade des Dolphins de Miami était une étape vers la conquête des États-Unis, mais le déménagement de la F1 à Las Vegas représente un tout autre jeu de balle.

Vegas était une cible de rêve pour Liberty Media, dans la mesure où elle a pris la décision sans précédent de promouvoir la course elle-même et d’acheter un terrain près du célèbre Strip pour y construire un stand et un paddock permanents.

On estime que la F1 a dépensé plus d’un demi-milliard de dollars pour cet événement, qu’elle prévoit d’organiser au moins jusqu’en 2032, démontrant à quel point la F1 croit que l’événement fonctionnera à long terme.

Le battage médiatique qu’il a suscité a dépassé celui autour de Miami et il y a certainement une certaine justification à cela.

La F1 a réussi à obtenir ses 6,2 km [3.8mi] Le parcours de rue inclura une partie de 2 km du Strip, que le conseil municipal a accepté de fermer pour la course.

Photo par : GP de Las Vegas Rendu du GP de Las Vegas

Bien que le tracé lui-même ne soit pas le plus inspirant et ne ferait probablement pas tourner les têtes ailleurs, la vue de 20 voitures de F1 courant le long du Bellagio, du MGM Grand et de la nouvelle MSG Sphere la nuit va fournir à la F1 des images éblouissantes.

On est certainement loin du parking sinueux du Caesars Palace utilisé dans les années 80. Et quoi qu’il arrive à la course, y parvenir est une réussite remarquable de la F1 et un signe de sa puissance d’attraction en 2023.

Le comté lui-même compte également sur le succès de son événement « d’un milliard de dollars » pour justifier les 40 millions de dollars d’argent public dépensés pour repaver la bande de Gaza et apaiser les résidents locaux qui ont été pris au dépourvu par de longues perturbations au cours des derniers mois.

Mais le Superbowl de la F1 a également un prix pour les fans. Un gros.

Les billets d’une journée pour le dimanche coûtent entre 1 155 $ et 1 760 $ USD, les billets pour le week-end étant plus proches de 3 000 $. Cela s’ajoute à la réservation d’une chambre d’hôtel à proximité du circuit, dont les prix ont heureusement baissé ces dernières semaines.

Les billets les moins chers coûtent 165 $. Pour la cérémonie d’ouverture de mercredi qui met en vedette de nombreux artistes mais pas de voitures.

Cela montre un fossé entre ceux qui sont réellement censés assister à l’événement et la base de fans traditionnelle de F1 qui regarde la télévision, une division qui était déjà évidente au vu des prix exagérés de Miami.

En parlant de télévision, ironiquement, le départ de la course locale à 22 heures et la séance de qualification à minuit, bien que acceptables pour le public européen et asiatique, seront les plus difficiles pour la majorité de la population américaine, qui vit sur la côte est avec trois heures d’avance.

Mais pour les Américains qui souhaitent découvrir la F1 en direct, il est moins coûteux de prendre l’avion pour une course en Europe plutôt que de rester assis dans le froid, car des températures de 8°C ou 45°F sont attendues à cette période de l’année.

Avec la course de Vegas qui aura lieu une semaine plus tard en 2024, il faut se demander combien de personnes voulaient simplement être là et être vues pour sa course inaugurale et combien reviendront réellement l’année prochaine aux prix actuels.

C’est bien possible s’ils assistent à un spectacle incroyable, car des prix gonflés s’accompagnent d’attentes gonflées.

Lorsqu’il s’agit d’action sur piste, le froid ne doit pas nécessairement être exclusivement négatif. S’il y a une chose que la saison 2023, qui, selon de nombreux fans, a commencé à dépasser son accueil, peut en profiter, c’est une pincée de chaos pour faire monter les enjeux.

Photo par : GP de Las Vegas Rendu du GP de Las Vegas

Heureusement, les redoutables limites de piste de la F1 ne poseront pas vraiment de problème sur le parcours serré, car toute évacuation se serait étendue jusqu’au hall d’un casino chic.

Mais l’échauffement des pneus dans des conditions glaciales pourrait bien lancer une courbe.

Présentez une course simple et Red Bull est susceptible de la faire blitzer. Le froid, combiné à des inconnues comme l’état du tarmac, va donner de nouveaux maux de tête aux équipes qui pourraient perturber l’ordre, un peu comme la force dominante de 2023 a été humiliée à Singapour.

La F1 bénéficierait certainement d’un retour tout en action à Vegas, car l’étonnante domination de Max Verstappen en 2023 a vu l’intérêt se calmer et les audiences de télévision nationales chuter, donc assurer la pérennité de son boom américain sera au moins aussi difficile que de le créer en premier lieu.

Il est donc compréhensible que la F1 et ses parties prenantes ne ménagent aucun effort pour agrandir Vegas, même au-delà du niveau de Miami.

Mais plus vous faites de la publicité pour un événement, plus il y a de chances qu’il ne réponde pas à vos attentes.

Au moins Miami avait le mirage d’une bataille de championnat, mais avec les deux titres décidés depuis longtemps, il lui faudra vraiment réaliser plus que de jolies photos et une hospitalité de première classe pour justifier le buzz.

Photo par : GP de Las Vegas Rendu du GP de Las Vegas