Le Grand Prix de F1 de Chine annulé pour 2023

La Formule 1 a annulé le Grand Prix de Chine 2023.

Le sport devait revenir en Chine pour la première fois depuis 2019, lors de ce qui devait être la quatrième manche d’une saison record de 24 courses le 16 avril.

Cependant, la Chine continuant à mettre en œuvre une politique zéro Covid, qui a entraîné de lourdes restrictions et des blocages continus, la F1 a décidé qu’il n’était pas possible d’organiser une course sur le circuit international de Shanghai.

L’annulation réduit le calendrier à 23 manches, bien que la F1 soit en discussion sur d’éventuels remplacements.