Le Grand Prix de F1 d’Australie et le MotoGP seront annulés

l’australien Formule Un Grand Prix et MotoGP devraient être annulés mardi pour une deuxième année consécutive en raison de la pandémie de coronavirus, selon l’AFP.

Les organisateurs prévoyaient d’organiser les courses en octobre et novembre, mais ont rencontré des obstacles sur l’exigence de l’Australie pour les arrivées à l’étranger de subir 14 jours de quarantaine obligatoire.

Une annonce officielle du chef de l’Australian Grand Prix Corporation, Andrew Westacott, est attendue plus tard mardi, a appris l’AFP.

La course de Formule 1 avait déjà été repoussée de son créneau traditionnel d’ouverture de saison en mars au 21 novembre, après le Grand Prix du Brésil et avant la course inaugurale en Arabie saoudite.

L’annulation signifierait deux ans sans course à l’Albert Park de Melbourne après l’annulation spectaculaire de la version 2020 juste avant la séance d’essais d’ouverture.

Il fait suite au Grand Prix de Singapour, prévu le 3 octobre, également annulé en raison des soucis de Covid-19.

Le circuit MotoGP a également sauté l’Australie l’année dernière en raison de la pandémie, mais il était prévu de revenir à Phillip Island le 24 octobre.

Alors que l’Australie a été l’un des pays les plus réussis au monde à contenir le coronavirus, Melbourne a connu plusieurs blocages.

Les foules sont maintenant de retour dans les stades sportifs de la ville, mais les inquiétudes restent élevées avec Sydney actuellement en lock-out alors qu’il s’attaque à une épidémie de la variante Delta hautement contagieuse.

Le premier ministre de l’État de Victoria, Dan Andrews, a suggéré plus tôt que l’annulation était probablement due aux faibles taux de vaccination locale et à une réduction des vols internationaux vers l’Australie.

« Le timing ne correspond pas tout à fait, et cela rend les choses très, très difficiles », a-t-il déclaré.

« Nous travaillons en étroite collaboration avec tous nos partenaires, en particulier la F1 et le MotoGP également. Mais certaines choses sont possibles dans une pandémie et certaines choses sont vraiment difficiles. »

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici