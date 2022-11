Le Grand Prix de Chine abandonné au milieu des inquiétudes de Covid – médias

L’événement est absent du calendrier de la F1 depuis 2019

La Chine devrait à nouveau être absente du calendrier de la Formule 1 l’année prochaine, au milieu d’informations selon lesquelles le Grand Prix de Chine 2023 a été annulé en raison des restrictions Covid-19 du pays, selon la BBC.

Il n’y a pas eu d’événement de Formule 1 en Chine depuis 2019, avant que la pandémie ne s’installe, mais le sport automobile devait revenir pour ce qui devait être la quatrième course du calendrier de la saison prochaine le 16 avril.

Cependant, après avoir délibéré sur la faisabilité d’organiser une course en Chine compte tenu des politiques strictes du pays en matière de Covid, les autorités du sport automobile auraient conclu que la course ne pouvait pas se dérouler comme prévu, après avoir été informées qu’aucune exemption ne serait accordée aux pilotes de F1. et le personnel des exigences de quarantaine s’ils devaient être testés positifs pour Covid-19.

Les dernières directives émises en Chine stipulent que toute personne qui contracte le Covid-19 doit passer cinq jours dans un centre d’isolement spécialement conçu, et trois jours supplémentaires en auto-isolement à la maison ou dans un hôtel.

La Formule 1, cependant, n’a pas officiellement confirmé la suppression de la course de Shanghai du calendrier, même si cette formalité devrait être achevée dans les prochains jours.

La F1 ne devrait pas rédiger de course de remplacement dans le calendrier, ce qui signifie qu’il y aura un écart de quatre semaines entre le Grand Prix d’Australie le 2 avril et le Grand Prix d’Azerbaïdjan plus tard dans le mois, le 30 avril.

Cependant, le président-directeur général de la F1, Stefano Domenicali, serait également en pourparlers avec les organisateurs du Grand Prix de Bakou pour le faire avancer d’une semaine, bien qu’aucun accord n’ait été conclu jusqu’à présent.

Il est prévu que le Grand Prix de Chine revienne en 2024, en attendant la suppression de diverses restrictions liées au Covid-19.

D’autres modifications du calendrier F1 sont attendues à l’avenir. Le contrat de l’Azerbaïdjan pour organiser des courses à Bakou expire l’année prochaine, mais des pourparlers sont en cours pour prolonger l’accord d’une décennie supplémentaire, malgré les affirmations selon lesquelles il pourrait être abandonné pour faire place à un Grand Prix à Kyalami, en Afrique du Sud.

Le Grand Prix de Russie a été annulé dans un avenir prévisible plus tôt cette année par les autorités du sport automobile, à la suite du lancement de l’opération militaire russe en Ukraine.