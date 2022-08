Le Grand Prix de Belgique restera au calendrier de Formule 1 pour 2023

La Formule 1 a confirmé que le Grand Prix de Belgique restera au calendrier du sport pour 2023, a annoncé dimanche l’instance dirigeante mondiale du sport automobile dans un communiqué.

“La Formule 1 peut confirmer que le Grand Prix de Belgique sera au calendrier 2023 suite à un accord pour prolonger notre partenariat ensemble. De plus amples détails sur le calendrier 2023 seront annoncés en temps voulu », a déclaré la F1.

Parlant de l’annonce sur Sky Sports F1, le président et chef de la direction de la Formule 1, Stefano Domenicali, a déclaré: «Nous devons féliciter le travail [the race organisers] a fait. Vous avez vu l’investissement qu’ils ont fait. Vous voyez le nombre de personnes qui viennent ici� Une foule incroyable, une attention incroyable portée aux gens, et c’est génial. Super, je pense pour le sport.

“Nous avons toujours dit que la course faisait partie de notre tradition, et qu’elle occupe une place très importante dans notre calendrier, et c’est un fait que nous voulions partager en ce moment.”

Un premier Grand Prix sur le Strip de Las Vegas a déjà été confirmé pour 2023, mais un échec à approuver le retour du Grand Prix d’Afrique du Sud à Kyalami pour la saison prochaine garantit que la course belge restera au moins un autre mandat.

La saison 2023 devrait commencer à Bahreïn le 5 mars, la version finale du calendrier de l’année prochaine devant être publiée dans les prochaines semaines.

