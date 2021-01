LONDRES: Le Grand Prix d’Australie de Formule 1 à Melbourne devrait être reporté de son ouverture de saison à plus tard dans l’année en raison de la COVID-19[feminine pandémie et un resserrement des règles de quarantaine locales.

Les billets pour la course du 21 mars à Albert Park n’ont pas encore été mis en vente.

Un porte-parole de la Formule 1, interrogé lundi sur les rapports des médias sur un report probable, a déclaré que le sport avait hâte de courir à nouveau en mars.

Il n’a pas précisé où, le Grand Prix de Bahreïn étant également prévu pour mars.

«En 2020, nous avons prouvé que nous pouvions reprendre la course en toute sécurité et avons réalisé ce que beaucoup pensaient impossible en mars», a-t-il déclaré. «Nous avons établi notre calendrier 2021 et nous attendons avec impatience le retour de la F1 en mars de cette année.»

Les organisateurs locaux à Melbourne n’étaient pas immédiatement disponibles pour commenter, mais selon divers rapports, un report, plutôt qu’une annulation pour la deuxième année consécutive, serait probablement annoncé plus tard en janvier.

Les travaux de construction de clôtures et de tribunes autour du circuit routier temporaire commenceraient normalement à la fin du mois.

Le Grand Prix d’Australie de l’année dernière a été annulé, quelques heures seulement avant le début des premiers essais sur le circuit urbain d’Albert Park, lorsqu’un membre de l’équipe McLaren a été testé positif au virus.

La saison a finalement commencé en Autriche en juillet, avec le calendrier fortement reporté et réduit d’un record original de 22 courses à 17 en Europe et au Moyen-Orient.

Le circuit de Bahreïn de Sakhir, qui doit accueillir la deuxième manche le 28 mars, a fini par accueillir deux courses fin novembre et début décembre.

Les équipes, les chauffeurs et les médias itinérants ont dû subir un test négatif avant de voyager et à nouveau à l’arrivée, avec une courte quarantaine jusqu’à ce que les résultats soient connus.

Le pilote Mercedes Lewis Hamilton, sept fois champion du monde britannique, a raté la deuxième course à Sakhir après avoir été testé positif au virus.

Melbourne impliquerait une période d’isolement obligatoire beaucoup plus longue.

Des centaines de joueurs de tennis de haut niveau, qui devraient arriver à Melbourne à la mi-janvier, devront passer 14 jours en quarantaine avant l’Open d’Australie du 8 au 21 février.

Sept des 10 équipes de Formule 1 sont basées en Angleterre, où les cas augmentent en raison d’une nouvelle variante très contagieuse du coronavirus . De nombreux pays ont fermé leurs frontières aux voyageurs britanniques.