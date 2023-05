Le grand porteur de ballon de tous les temps de la NFL, l’activiste social Jim Brown est mort à 87 ans

Le membre du Temple de la renommée du football professionnel Jim Brown, le porteur de ballon imparable qui a pris sa retraite au sommet de sa brillante carrière pour devenir acteur ainsi qu’un éminent défenseur des droits civiques dans les années 1960, est décédé. Il avait 87 ans.

Une porte-parole de la famille de Brown a déclaré qu’il était décédé paisiblement dans sa maison de Los Angeles jeudi soir avec sa femme, Monique, à ses côtés.

L’un des plus grands joueurs de l’histoire du football et l’une des premières superstars du jeu, Brown a été choisi le joueur le plus utile de la NFL en 1965 et a brisé le livre des records de la ligue au cours d’une courte carrière de 1957 à 1965.

Brown a mené les Browns de Cleveland à leur dernier titre dans la NFL en 1964 avant de prendre sa retraite à son apogée après la saison 1965 pour devenir acteur. Il est apparu dans plus de 30 films, dont « Any Given Sunday » et « The Dirty Dozen ».

Jim Brown pour toujours ???????? Légende. Chef. Activiste. Visionnaire. Il est impossible de décrire l’amour profond et la gratitude que nous ressentons pour avoir l’opportunité d’être un petit morceau de la vie et de l’héritage incroyables de Jim. Nous pleurons son décès, mais célébrons la lumière indélébile qu’il… pic.twitter.com/F2rrTUnsc1 – Browns de Cleveland (@Browns) 19 mai 2023

Coureur imparable doté de puissance, de vitesse et d’endurance, l’arrivée de Brown a déclenché la popularité croissante du jeu à la télévision.

Alors que les Noirs américains se battaient pour l’égalité, Brown a utilisé sa plate-forme et sa voix pour faire avancer leur cause.

En 1967, Brown a organisé une réunion à Cleveland des meilleurs athlètes noirs du pays, dont Bill Russell et Lew Alcindor, qui est devenu plus tard Kareem Abdul-Jabbar, pour soutenir le combat du boxeur Muhammad Ali contre la guerre au Vietnam.

Plus tard, il a travaillé pour lutter contre la violence des gangs à Los Angeles et a fondé Amer-I-Can, un programme pour aider les jeunes et les ex-détenus défavorisés du centre-ville.

Sur le terrain, il n’y avait personne comme Brown, qui exploserait les plaqueurs potentiels, refusant de laisser un homme l’abattre avant de sprinter loin des secondeurs et des arrières défensifs. Il était également célèbre pour avoir utilisé un bras raide pour éliminer les défenseurs en plein champ ou les repousser comme s’ils étaient des poupées de chiffon.

« Mes bras étaient comme mes protecteurs et mes armes », a déclaré Brown lors d’une interview avec NFL Films.

En effet, Brown ne ressemblait à aucun dos avant lui, et certains pensent qu’il n’y a jamais eu quelqu’un de meilleur que l’incomparable n ° 32 de Cleveland. À 6 pieds 2 pouces et 230 livres, il était dominant, implacable et sans pitié, ses rouleaux phares comportant autour et à travers les adversaires, se battant pour chaque mètre, entraînant plusieurs défenseurs ou trouvant des trous là où aucun ne semblait exister.

Après que Brown ait été plaqué, il se levait lentement et revenait encore plus lentement vers le caucus, puis dominait la défense lorsqu’il recevait à nouveau le ballon.

En dehors du terrain, Brown était un personnage controversé.

Alors qu’il avait un faible pour les personnes dans le besoin et que sa générosité a changé des vies, il a également été arrêté une demi-douzaine de fois, principalement pour avoir frappé des femmes.

En juin 1999, l’épouse de Brown, Monique, a appelé le 911, disant que Brown avait brisé sa voiture avec une pelle et menacé de la tuer. Au cours du procès, Monique Brown s’est rétractée. Jim Brown a été acquitté d’une accusation de menaces domestiques mais reconnu coupable de vandalisme. Le juge de Los Angeles a condamné Brown à six mois de prison pour avoir refusé de suivre des conseils sur la violence domestique.

Il a également rivalisé avec l’entraîneur des Browns Paul Brown et plus tard avec la direction de l’équipe, bien qu’il ait joué toute sa carrière à Cleveland.

À la fin de ses jours de jeu, Brown partit pour Hollywood et s’y installa finalement. Brown a informé l’entraîneur de Cleveland, Blanton Collier, de sa retraite alors que l’équipe était en camp d’entraînement et qu’il était sur le tournage de « The Dirty Dozen » en Angleterre.

Parmi ses films figuraient « 100 Rifles », « Mars Attacks! » « He Got Game » de Spike Lee, « Any Given Sunday » d’Oliver Stone et la satire « I’m Gonna Git You Sucka », dans laquelle il parodiait le genre blaxploitation. En 2002, Brown a fait l’objet du documentaire HBO de Lee « Jim Brown: All-American ».

Ces dernières années, la relation de Brown avec les Brown était incohérente. Il a été conseiller du propriétaire Randy Lerner et a été embauché pour conseiller les jeunes joueurs de l’équipe. Cependant, en 2010, Brown s’est séparé de l’équipe après avoir vu son rôle réduit par le nouveau président de l’équipe, Mike Holmgren. Brown s’est senti offensé par la rétrogradation perçue _ lorsque le club a dévoilé un « Ring of Honor » à l’intérieur de son stade du centre-ville, Brown n’a pas assisté à la cérémonie en signe de protestation.

Brown a été huit fois All-Pro et est allé au Pro Bowl à chacune de ses neuf années dans la ligue. Lorsque Brown a quitté le match à 30 ans, il détenait les records de la ligue pour les verges (12 312) et les touchés (126).

Et malgré son style meurtrier, Browns n’a jamais raté un match, jouant 118 matchs de suite.

« Il m’a dit: » Assurez-vous que lorsque quelqu’un vous attaque, il se souvient à quel point ça fait mal « , a déclaré l’ailier serré du Temple de la renommée John Mackey. « Il a vécu selon cette philosophie et j’ai toujours suivi ce conseil. »

Une star de deux sports à Syracuse _ certains disent qu’il est le meilleur joueur de crosse de l’histoire de la NCAA _ Brown a enduré d’innombrables railleries racistes alors qu’il jouait dans l’école pratiquement entièrement blanche à l’époque. Pourtant, il était un All-American dans les deux sports, menant la nation au score et lettré au basket-ball.

Brown était le sixième choix au total du repêchage de 1957, rejoignant une équipe qui jouait régulièrement pour le titre. Il était la recrue offensive de l’année cette saison-là.

Courant derrière une ligne offensive avec les plaqués du Temple de la renommée Lou Groza et Mike McCormack, Brown a établi une marque de ligue avec 1 527 verges et a marqué 17 touchés en route vers le prix du joueur le plus remarquable de la ligue – un précurseur du MVP – en 1958. Au cours de la les trois saisons suivantes, il n’a jamais parcouru moins de 1 257 verges avant d’en récolter seulement 996 en 1962.

Il a mené la NFL en se précipitant huit fois, gagnant un record en carrière de 1 863 verges en 1963. Il a en moyenne 104 verges par match, a marqué 106 touchés au sol et une moyenne étonnante de 5,2 verges par course. Un receveur dangereux également, Brown a terminé avec 262 attrapés pour 2 499 verges et 20 autres touchés.

« Je l’ai dit à plusieurs reprises, et je dirai toujours, Jim Brown est le meilleur », a dit un jour le porteur de ballon du Hall of Fame Gale Sayers, « et il sera toujours le meilleur longtemps après que tous ses records auront été battus. »

Le grand Paul Hornung des Packers a estimé que Brown était imparable.

« Donnez-moi Jim Brown sur n’importe qui – à n’importe quoi », a-t-il dit.

Le numéro 32 de Brown a été retiré par les Browns en 1971, la même année où il est entré au Temple de la renommée. Mais il a rarement visité Cleveland dans les années 1970 et 1980. Lui et le propriétaire de Cleveland, Art Modell, étaient en désaccord sur sa retraite soudaine; les deux ont plus tard corrigé leurs différences et sont restés de bons amis.

Brown a soutenu la décision de Modell de déplacer la franchise de Cleveland à Baltimore en 1995. C’était à la fois le reflet de sa loyauté envers Modell et un autre signe de sa farouche indépendance. Brown était l’un des rares anciens joueurs des Browns à ne pas être en colère contre Modell pour avoir déplacé l’équipe.

Beaucoup de joueurs modernes ne pouvaient pas apprécier Brown ou son impact sur les sports américains.

« Ils ont grandi à une époque différente », a déclaré l’ancien entraîneur des Browns, Romeo Crennel. « Il est l’un des plus grands joueurs de l’histoire de la NFL et ce qu’il a pu accomplir à son époque était formidable. Je ne sais pas si quelqu’un pourrait faire ce qu’il a fait, comme il l’a fait, dans les circonstances qu’il a dû opérer et les choses qu’il a dû endurer. Et pour lui, c’est quelque chose que peu de gars sont capables d’apprécier non plus.

Né le 17 février 1936 à St. Simons, en Géorgie, Brown était une star du multisport au lycée Manhasset à Long Island. Il a en moyenne 14,9 verges par course au football et a marqué une fois 55 points dans un match.

Brown a ensuite commencé le golf et, tout en jouant avec Jack Nicklaus lors du Cleveland Pro-Am de 1963, il a tiré un 79.

Brown laisse dans le deuil sa deuxième épouse, Monique, et leur enfant. Il a divorcé après 13 ans de mariage de Sue Brown, avec qui il a eu trois enfants.