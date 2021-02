Le grand plan de Tom Cotton pour «battre la Chine», a expliqué

Le sénateur Tom Cotton (R-AK) prend la parole lors d’une audition du Comité sénatorial des banques le 1er décembre 2020. | Al Drago-Pool / Getty Images

Cotton exhorte la guerre économique à envoyer le Parti communiste chinois dans le «tas de cendres de l’histoire».

Le sénateur Tom Cotton a publié mercredi peut-être la stratégie la plus détaillée d’un éminent législateur républicain pour la concurrence à long terme entre les États-Unis et la Chine – et elle appelle effectivement à mettre fin aux relations économiques entre les deux pays les plus riches du monde tels que nous les connaissons.

Le rapport – intitulé «Battre la Chine: découplage ciblé et longue guerre économique» – décrit la vision du sénateur de l’Arkansas sur la manière dont les États-Unis peuvent survivre à Pékin dans une lutte semblable à celle de la guerre froide. Cotton demande à Washington de rompre nombre de ses liens avec l’industrie et la société chinoises, tout en investissant chez lui dans les domaines scientifique, technologique et manufacturier que la Chine domine actuellement. Ce n’est qu’alors – les États-Unis étant moins dépendants de la gigantesque économie chinoise – que l’Amérique pourra être plus sûre dans les années à venir.

Mais le plan de Cotton ne vise pas seulement à assurer le bien-être économique de l’Amérique. Il cherche à prouver que le modèle communiste et autoritaire de la Chine ne se compare pas au modèle capitaliste et démocratique américain. Le coton propose donc non seulement un plan de guerre économique, mais aussi une feuille de route pour vaincre le régime chinois et provoquer son effondrement.

« Nous devons vaincre cet empire maléfique et livrer les communistes chinois … aux cendres de l’histoire », a déclaré le sénateur dans un discours détaillant son rapport de 84 pages lors d’un événement virtuel de l’Institut Reagan jeudi. Il a qualifié la lutte américano-chinoise de «lutte prolongée au crépuscule qui déterminera le sort du monde».

Cela vaut la peine de prendre les idées de Cotton au sérieux. Il siège aux comités des services armés, du renseignement et de l’économie mixte du Sénat, ce qui signifie qu’il est au courant de certaines des informations les plus sensibles sur la concurrence entre les États-Unis et la Chine sur plusieurs fronts. Et il est aussi un candidat à la présidentielle de 2024 dont les rumeurs depuis longtemps, il y a donc une chance que sa vision se transforme en politique s’il entre dans le bureau ovale.

Mais même Cotton reconnaît que ses suggestions pourraient nuire à l’économie américaine à court terme. Mettre fin à la coopération économique américano-chinoise dans des secteurs clés tels que l’informatique quantique et l’intelligence artificielle signifie que les Américains en subiront les conséquences, car les entreprises et les travailleurs nationaux perdront des partenaires essentiels. Pourtant, Cotton estime que les avantages à long terme valent les premières douleurs.

«Les coûts du découplage ciblé avec la Chine sont pâles par rapport aux coûts de la passivité», a déclaré Cotton. «Nous ne pouvons pas voir l’Amérique devenir moins prospère et céder sa position à une puissance totalitaire vouée à plier le monde à sa volonté.»

Les experts à qui j’ai parlé du plan de Cotton ont déclaré qu’il était clairement nécessaire de réformer et, dans certains endroits, de remodeler complètement la façon dont les deux pays font des affaires l’un avec l’autre. Les États-Unis ont passé des années à laisser la Chine profiter de bon nombre de ses industries, et il est grand temps pour Washington de faire marche arrière, ont-ils déclaré. Mais ils craignent également que l’approche à somme nulle du sénateur à l’égard du troisième partenaire commercial des États-Unis n’aille trop loin.

«Beaucoup de ces choses sonnent bien mieux en théorie qu’en pratique», a déclaré Linda Benabdallah, professeure adjointe à la Wake Forest University. «Ce sont peut-être des solutions de pansement, mais ce ne sont pas des solutions à long terme.»

Le rapport de Cotton souligne également à quel point la pensée du Parti républicain a changé lorsqu’il s’agit de concurrencer économiquement la Chine. «C’est un plan extrêmement interventionniste», pas un plan de libre marché, a déclaré Kristin Vekasi, professeur adjoint à l’Université du Maine.

Voici un aperçu de ce que propose exactement Cotton dans son rapport et de ce que cela pourrait signifier pour l’avenir des relations américano-chinoises et pour le monde.

Comment se «dissocier» de l’économie chinoise, expliqué par Tom Cotton

Le plan de Cotton comporte de nombreux éléments, mais il se décompose en deux parties principales: comment «découpler» – c’est-à-dire séparer – les économies américaine et chinoise, et comment s’assurer que le découplage ne ruine pas la prospérité de l’Amérique.

Commençons par la partie «comment découpler». Pour commencer, Cotton recommande des moyens de punir la Chine pour son agressivité sur le commerce.

La première consiste à sanctionner les dirigeants du gouvernement et du secteur industriel chinois qui bénéficient du vol de la propriété intellectuelle américaine. Faire cela, dit Cotton, les fera réfléchir à deux fois avant de forcer les entreprises américaines à renoncer à de précieux secrets commerciaux avant d’entrer sur le marché chinois ou de cyberattaquer les entreprises américaines pour qu’elles prennent leurs plans.

Une autre consiste à resserrer les contrôles à l’exportation afin que la Chine ne puisse pas importer la technologie américaine (et, espérons-le, alliée) utile à ses entreprises militaires ou commerciales. Cotton propose également de consolider toutes ces décisions au département d’État, plutôt que dans une myriade d’agences gouvernementales, afin que les États-Unis puissent mieux garantir que les matériaux et les informations utiles à la Chine dans des secteurs tels que la 5G, les semi-conducteurs, l’intelligence artificielle et l’informatique quantique ne vont pas à l’étranger.

Cotton ajoute que les États-Unis devraient compléter ces restrictions par des investissements fédéraux dans la recherche et le développement dans ces domaines. Il suggère également que le gouvernement donne aux entreprises américaines plus de capital pour investir dans les capacités de fabrication afin de fabriquer des produits dans ces secteurs.

Essentiellement, Cotton veut que moins de ressources dans les principaux domaines scientifiques, technologiques et autres soient acheminés en Chine et souhaite consacrer plus de ressources au développement de ces secteurs chez lui. Au fil du temps, dit-il, les États-Unis dépasseraient la Chine en tant que chef de file dans ces domaines.

Cet effort s’étend à l’enseignement supérieur. Dans son rapport, le sénateur propose «Bar[ring] Ressortissants chinois inscrits à des programmes d’études supérieures et postuniversitaires aux États-Unis après avoir étudié ou mené des recherches dans des domaines sensibles de la science, de la technologie, de l’ingénierie et des mathématiques. »

La raison, a-t-il expliqué dans son discours à l’Institut Reagan, est que les États-Unis ne devraient pas risquer que des étudiants chinois rentrent chez eux avec des connaissances pour aider l’armée chinoise à développer des technologies de pointe à utiliser contre l’Amérique. « Cela aurait été un scandale total d’avoir formé une génération de scientifiques nucléaires soviétiques pendant la guerre froide », a déclaré le sénateur.

Vekasi a déclaré que cette proposition était «terrible». Oui, les États-Unis courent le risque de former un futur haut fonctionnaire chinois, mais ils risquent également de cultiver des talents qui pourraient rester en Amérique et soutenir l’économie locale. De plus, de nombreux étudiants chinois apprennent à aimer les États-Unis après avoir étudié parmi les Américains et vécu la vie dans le pays. Avoir des universités qui attirent des étudiants étrangers, de Chine et d’ailleurs, est une source clé du «soft power» américain.

Et il convient de noter que les États-Unis et les Soviétiques ont eu des échanges scientifiques et technologiques pendant la guerre froide.

Ce avec quoi Vekasi était d’accord, cependant, était un autre élément du plan de Cotton: mettre fin à la dépendance de l’Amérique à l’égard de l’extraction et du traitement des terres rares par la Chine. Ces éléments sont utilisés dans des objets de haute technologie comme les smartphones et les téléviseurs à écran plat, ainsi que dans les systèmes d’armes militaires comme les avions de combat – et cela les rend extrêmement précieux.

Le problème est que la Chine est tout simplement dominante dans cet espace. Dans la fabrication d’aimants spécialisés pour l’électronique, par exemple, «le Pentagone a dû renoncer à plusieurs reprises à l’interdiction d’utiliser des composants de fabrication chinoise dans les armes américaines afin de pouvoir installer des aimants aux terres rares dans les chasseurs F-35», a écrit Cotton dans son rapport.

Cela n’aide pas que lorsque les États-Unis extraient des éléments de terres rares des mines de Californie et du Colorado, le plus souvent ils soient expédiés en Chine pour être transformés en produits américains, m’a dit Vekasi.

Les États-Unis n’ont tout simplement pas la main-d’œuvre pour concurrencer les industries de Pékin, et ce ne sera pas le cas à moins et jusqu’à ce que Washington décide de subventionner les travailleurs pour se former dans ce domaine et les entreprises pour les embaucher, soutient Cotton. Tant que le gouvernement ne fera pas cela, les États-Unis resteront attachés à la ferme emprise de la Chine sur le secteur des terres rares.

Le sénateur propose d’autres idées, comme impliquer davantage le Pentagone dans l’examen des investissements chinois aux États-Unis et créer un comité gouvernemental chargé d’examiner systématiquement où vont les fonds fédéraux pour la recherche et le développement, mais vous comprenez l’idée. Le point principal du coton est que les États-Unis ne peuvent plus compter sur la Chine dans les industries technologiques, scientifiques et manufacturières critiques et doivent plutôt apprendre à se débrouiller seuls.



Ed Jones / AFP via Getty Images Une photo prise le 20 août 2012 montre des gens debout à côté de camions dans un restaurant en bord de route près d’une mine de terres rares appartenant à l’État au nord de la ville mongole de Baotou.

Mais tout cela entraînerait des difficultés économiques pour de nombreux Américains. «Cela va prendre beaucoup de temps et provoquer des dislocations et des perturbations», a déclaré Cotton à l’Institut Reagan. C’est pourquoi le deuxième volet de son plan consiste à atténuer ces premiers effets négatifs.

Comment maintenir l’économie américaine en plein essor tout en découplant, expliqué par Tom Cotton

Cette partie du plan de Cotton est moins développée. Il est clair qu’il a davantage réfléchi au découplage de la Chine qu’à la garantie que les États-Unis survivent à une transition économique aussi difficile. Les idées qu’il propose, cependant, sont intrigantes.

Parmi eux, il faut «ouvrir de nouveaux marchés aux produits américains et négocier des accords commerciaux bilatéraux de haut niveau qui donnent la priorité aux emplois et aux exportations américains». Cela a du sens sur le plan conceptuel, car les entreprises américaines auront besoin de nouveaux endroits pour vendre et fabriquer leurs produits avec la Chine.

Le sénateur identifie le Japon comme un endroit qui pourrait acheter plus de produits américains, et indique que la Malaisie et le Vietnam ont une main-d’œuvre capable de produire ces produits à des prix compétitifs.

Cette idée s’inscrit dans la vision globale de Cotton selon laquelle les États-Unis devraient également amener les autres pays à découpler leurs économies de la Chine. Cela affaiblirait non seulement l’économie de Pékin, affirme-t-il, mais créerait également une alliance mondiale anti-chinoise que les États-Unis pourraient diriger.

Dans cette veine, Cotton écrit également que l’Amérique devrait «récupérer les institutions internationales et les organismes de normalisation de l’influence chinoise dans la mesure du possible, et créer de nouveaux groupes composés de partenaires américains lorsque les institutions existantes ne peuvent pas être récupérées».

Le sénateur a souligné comment l’Organisation mondiale du commerce n’a pas réussi à contenir les mauvaises pratiques économiques de la Chine à grande échelle. Cela ne veut pas dire que les États-Unis ne devraient pas essayer de réformer cela ou d’autres institutions.

Mais si la Chine ne respecte pas les règles, ou si le groupe ne tient pas les actions de la Chine pour responsables, alors il préfère que Washington quitte et forme de nouveaux organes. De cette façon, les États-Unis «peuvent garantir que les règles et normes internationales sont écrites pour soutenir les technologies émergentes là où l’Amérique est naturellement apte à s’imposer».

Cette position est similaire à celle de Donald Trump, qui, en tant que président, ne voulait pas non plus rester dans des organisations internationales qu’il jugeait amicales avec la Chine. Le président Joe Biden, quant à lui, pense que les États-Unis ne peuvent défier Pékin que si les États-Unis restent dans de telles institutions.

Les autres suggestions de Cotton ne sont essentiellement que des reformulations des propositions qu’il a adoptées dans la section «Comment découpler», à savoir le financement gouvernemental pour la recherche, le développement et la formation dans les industries clés. Ils soulignent la thèse centrale du sénateur selon laquelle toute initiative visant à démêler les liens économiques entre les États-Unis et la Chine doit comporter des actions correspondantes pour atténuer les perturbations qui en résultent.

Pour Benabdallah de Wake Forest, cette vision reflète le consensus bipartite croissant sur les futurs liens économiques de l’Amérique avec la Chine. «Cela met vraiment par écrit l’opinion venant de DC selon laquelle les relations américano-chinoises sont un jeu à somme nulle», m’a-t-elle dit. «Il est très logique de dire que les États-Unis doivent faire tout cela, mais c’est une autre histoire quand on voit ce que cela signifie vraiment.»

Vekasi du Maine a fait écho à ce sentiment: une grande partie de ce que Cotton a dit devrait être considérée et réfléchie plus profondément, en particulier la partie des matériaux de terres rares. Mais tant qu’il ne sera pas clair que, à moins que les États-Unis ne trouvent des moyens moins pénibles et moins encombrants de rompre leurs relations économiques avec la Chine, peu de ce que propose le sénateur se réalisera.

«C’est une chimère», dit-elle.