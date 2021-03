Un nouveau président doit faire des choix. L’histoire récente suggère qu’une administration n’a qu’environ un an pour faire adopter une législation majeure au Congrès avant que l’attention ne se tourne vers les élections de mi-mandat (qui se passent rarement bien pour le parti au pouvoir). Il est peu probable qu’un projet de loi ne figurant pas en tête de liste du président se produise.

Au cours des dernières décennies, les nouveaux présidents se sont concentrés sur deux questions avant tout: les impôts et les soins de santé. Bill Clinton et Barack Obama ont tous deux fait de l’élargissement de l’accès à l’assurance maladie leur principale priorité à long terme, Clinton échouant et Obama réussissant. George W. Bush s’est concentré sur la réduction des impôts et Donald Trump a tenté de réduire les impôts et d’abroger Obamacare.

Le président Biden rompra ce schéma.

Ses conseillers préparent un ensemble de propositions destinées à remodeler l’économie américaine et d’autres aspects de la vie américaine. S’ils sont adoptés, ils auront presque certainement un effet plus durable sur la vie des gens que le projet de loi anti-virus que Biden a signé il y a deux semaines. Et bien que les propositions incluent des mesures sur les soins de santé et les impôts, elles sont plus larges – plus diffus, pourrait dire un critique – que les principales priorités des autres présidents récents.

Au cours de la campagne de l’année dernière, Biden a décrit le paquet avec la phrase «Reconstruire mieux.» C’est une tentative de créer une économie plus prospère, plus équitable et plus durable. C’est la réponse du Parti démocrate à des décennies d’inégalités croissantes et de dommages croissants causés par le changement climatique.