Un grand-père qui a assassiné l’ex-petit ami de sa fille après l’avoir poignardé 20 fois dans une « attaque frénétique » a été emprisonné à vie.

Lance Woollard a attaqué Nigel Ebbage lorsqu’il lui a rendu visite à son domicile de Cambridge avant une audience devant le tribunal pour déterminer les futurs accords de contact de M. Ebbage avec la fille de Woollard et leurs deux enfants le 29 avril.

Woollard a été emprisonné hier à Cambridge Crown Court Crédit : Police du Cambridgeshire

M. Ebbage a été retrouvé mort par son partenaire, qui était rentré chez eux à Cambridge pour son déjeuner vers midi. Crédit : Police du Cambridgeshire

Woollard, 65 ans, a utilisé deux couteaux pour poignarder Ebbage, 35 ans, avant de laisser son corps au pied des escaliers.

La partenaire de M. Ebbage a fait la découverte choquante lorsqu’elle est rentrée chez elle pour son déjeuner vers midi avant de contacter la police.

Les policiers ont arrêté Woollard alors qu’il conduisait vers 13 h 30 plus tard dans la journée.

Ses mains et le volant étaient couverts de sang et des recherches médico-légales ont révélé plus tard qu’un de ses doigts avait été tranché sur les lieux du crime.

Woollard a été emprisonné hier à Cambridge Crown Court après avoir plaidé coupable de meurtre le mois dernier.

L’inspecteur-détective Dale Mepstead a déclaré: «Lance Woollard savait que Nigel allait travailler seul à domicile ce jour-là et il lui a rendu visite avec l’intention de l’assassiner.

« C’était une attaque frénétique et alors que Nigel essayait de se défendre, les blessures qu’il a reçues à la poitrine ont été tragiquement mortelles.

« La perte de Nigel a eu un effet dévastateur sur ceux qui le connaissaient et l’aimaient et, même si rien ne guérira jamais ce chagrin, j’espère que le résultat d’aujourd’hui leur apportera un peu de réconfort, sachant que justice a été rendue. »

Ebbage s’était séparé de la fille de Woollard en 2016.

Le tribunal a appris qu’à la suite de la séparation d’Ebbage de son ex-partenaire, il y avait eu un incendie à son domicile.

Ebbage a été arrêté et inculpé pour le crime en juin 2018, mais en 2019, il a été acquitté d’incendie criminel.

Ebbage a ensuite été autorisé à entrer en contact avec ses enfants et une ordonnance du tribunal a été rendue empêchant Woollard d’être présent lors des remises.

Une audience devait avoir lieu pour statuer sur les futures dispositions concernant les enfants et leurs parents au moment du meurtre.

Woollard a refusé de répondre aux questions après son arrestation, mais a plaidé coupable le 29 juin.