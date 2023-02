Le “grand-père du MP3” est mort en Israël — RT Games & Culture

Un informaticien israélien dont les recherches sur la compression des données ont conduit au développement du fichier MP3 est décédé. Les algorithmes du professeur Abraham Lempel ont également soutenu les formats TIFF, PNG, ZIP et GIF, qui sont tous largement utilisés aujourd’hui.

Lempel est décédé dimanche à l’âge de 86 ans, a rapporté le site d’information israélien Ynet. Il avait été professeur émérite à l’institut de recherche du Technion à Haïfa et a été décrit par le président de l’institut comme l’un des scientifiques les plus importants de l’histoire du Technion.

"Le regretté professeur émérite Lempel était une source d'inspiration pour nous tous, et faisait partie des plus grands chercheurs que le Technion ait produits au cours de ses cent ans", a déclaré le président Uri Sivan. "L'algorithme Lempel-Ziv a apporté au monde, gratuitement, une technologie sans précédent qui permet le transfert de données rapidement et sans perte de données."















Lempel et son collègue, le professeur Jacob Ziv, ont publié la première version de l’algorithme de Lempel-Ziv, LZ77, en 1977, suivi un an plus tard d’une version modifiée appelée LZ78.

Ces algorithmes ont permis une compression sans perte, une percée qui serait d’énormes avantages des années plus tard pour le partage de fichiers en ligne, ce qui nécessite d’être compressé à une fraction de leur taille d’origine pour un transfert efficace. Les formats de fichiers TIFF, PNG, ZIP et GIF sont tous directement basés sur les algorithmes LZ77 et LZ78, tandis que les fichiers PDF et MP3 sont basés sur leurs dérivés.

Le travail de Lempel l’a vu recruté par le géant américain de l’informatique HP en 1993, et il a continué à gérer les opérations israéliennes de l’entreprise jusqu’en 2007. Pendant ce temps, la société a déposé huit brevets à son nom.

Lempel recevrait également le prix du jubilé d’or 1998 pour l’innovation technologique de la société de théorie de l’information IEEE et la médaille IEEE Richard W. Hamming 2007 pour “travail de pionnier dans la compression de données.”