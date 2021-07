Le grand-père de Sirisha Bandla à l’approche du voyage spatial

Sirisha Bandla, d’origine indienne, deviendra la deuxième femme d’origine indienne à s’envoler dans l’espace plus tard ce mois-ci. Bandla sera l’un des six voyageurs spatiaux à bord du « VSS Unity » de Virgin Galactic, qui doit décoller dans l’espace le 11 juillet depuis le Nouveau-Mexique. En tant que membre de l’équipage de six membres aux côtés du fondateur de Virgin Galactic Richard Branson, le rôle de Bandla sera celui d’une expérience de chercheur. Le vol spatial fera de l’ingénieur aéronautique de 34 ans, diplômé de l’Université Purdue, la deuxième femme d’origine indienne à aller dans l’espace après Kalpana Chawla et la quatrième Indienne à voler dans l’espace.

Bandla est né à Guntur, dans l’Andhra Pradesh et a grandi à Houston, au Texas, selon un article paru dans Economic Times. Bandla a commencé à travailler chez Virgin Galactic en 2015 et est actuellement vice-président des affaires gouvernementales de l’entreprise. Elle est diplômée en génie aéronautique de l’Université Purdue et détient également une maîtrise en administration des affaires de l’Université de Georgetown. Avant de travailler chez Virgin Galactic, elle a travaillé comme ingénieur en aérospatiale au Texas, après quoi elle a occupé un poste dans le domaine de la politique spatiale à la Commercial Spaceflight Federation (CSF).

De retour chez lui en Inde, son grand-père partage son enthousiasme : « Je suis très heureux. Dès le début, elle était très fascinée par le ciel. Maintenant, elle va dans l’espace avec cinq autres membres. Elle est courageuse et forte dans la prise de décision « , a déclaré le Dr Ragaiah à ANI. » Moi, ainsi que mes amis et ma famille, je lui souhaite un retour réussi et heureux à la terre après la fin de son voyage « , a-t-il ajouté.

La mission Virgin Galactic décollera neuf jours avant le départ du milliardaire fondateur d’Amazon Jeff Bezos dans l’espace, qui a été annoncé le mois dernier. Partageant la nouvelle sur son Twitter, Bandla a partagé qu’elle était « incroyablement honorée » de faire partie de l’équipage.

Sirisha sera la deuxième femme née en Inde dans l’espace et la quatrième indienne au total dans l’espace. Elle est précédée de Rakesh Sharma, Kalpana Chawla et Sunita Williams.

