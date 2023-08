Le grand-père de Sara Sharif exhorte son fils à se rendre

Le grand-père d’une fillette de 10 ans retrouvée morte chez lui à Woking a exhorté son fils en fuite à se rendre.

Le corps de Sara Sharif a été retrouvé dans une propriété de Hammond Road après que son père a appelé la police pakistanaise le 10 août.

S’adressant au Sunday Times, Muhammad Sharif a exhorté son fils Urfan, 41 ans, le partenaire de son fils, Beinash Batool, 29 ans, et le frère d’Urfan, Faisal Malik, 28 ans, à se rendre à la police.

Les trois hommes se seraient rendus à Islamabad le 9 août et sont recherchés pour être interrogés. Ils voyageaient avec cinq enfants âgés de un à 13 ans, a indiqué la police.

Muhammad Sharif, 68 ans, a déclaré que son fils avait brièvement visité la maison familiale dans la ville de Jhelum, dans la province du Pendjab, ce mois-ci, avant de disparaître à nouveau.

Urfan Sharif, photographié avec Beinash Batool, a brièvement visité la maison familiale à Jhelum, dans la province du Pendjab, avant de disparaître à nouveau, a déclaré son père. Photo : Police de Surrey/AP

Sharif a déclaré que son fils ne lui avait pas parlé de la mort de Sara. « Nous voulons qu’ils se présentent », a déclaré Sharif au journal. « Nous voulons qu’ils résolvent le problème car l’intimité de notre maison est affectée en raison des fréquentes descentes de police. »

La police de Surrey lance un appel à informations pour l’aider à dresser un tableau de la façon dont Sara vivait avant sa mort.

La police a élargi la durée de son enquête après qu’une autopsie a montré que l’enfant présentait des blessures multiples et étendues susceptibles d’avoir été causées sur une période de temps prolongée.

La mère de Sara, Olga Sharif, est soutenue par des agents spécialisés.

Renouvelant l’appel la semaine dernière, le DS Mark Chapman, de l’équipe des crimes majeurs de la police du Surrey et de la police du Sussex, a déclaré : « Nous tenons à remercier les personnes qui se sont déjà manifestées et nous ont signalé des informations. Cependant, nous savons qu’il y aura beaucoup de personnes dans la communauté de Woking et au-delà qui auront eu des contacts avec Sara mais qui ne se sont peut-être pas déjà manifestées, et nous les encourageons à le faire.

« Mieux vaut n’importe quelle information que pas d’information – même si vous pourriez penser qu’elle est insignifiante, elle pourrait être vitale pour l’enquête et pour nous aider à rendre justice à Sara. »

Des avocats britanniques ont déclaré qu’il était peu probable que le gouvernement pakistanais bloque une demande d’extradition liée au décès de l’enfant.

Il n’existe pas de traité d’extradition formel entre le Royaume-Uni et le Pakistan, mais des personnes ont déjà été renvoyées.