Le grand-père de Sara Sharif exhorte son fils à se rendre – alors que la police dit qu’elle est « aveugle » dans ses recherches | Nouvelles du Royaume-Uni

Le grand-père de Sara Sharif a exhorté son fils à se livrer à la police dans le cadre de l’enquête sur la mort de l’enfant de 10 ans.

La police pakistanaise cherche à arrêter Urfan Sharif, qui a voyagé du Royaume-Uni à Islamabad la veille Sarah a été retrouvé mort le 10 août.

Urfan Sharif avec son partenaire Beinash Batool et son frère Faisal Shahzad Malik sont recherchés pour interrogatoire.

Les chefs de la police pakistanaise ont déclaré au correspondant de Sky, Sabah Choudhry, qu’ils étaient « aveugles » dans leur recherche du père, de l’oncle et de la belle-mère de Sara, et que les informations selon lesquelles les policiers étaient sur le point de les retrouver étaient des « fausses nouvelles ».

S’adressant au Sunday Times, le grand-père de Sara, Muhammad Sharif, 68 ans, a déclaré qu’ils devraient se rendre à la police.

M. Sharif a déclaré au journal que son fils s’était brièvement rendu au domicile familial à Jhelum, dans la province du Pendjab, au début du mois, avant de disparaître à nouveau.

Il a ajouté que son fils ne lui avait pas parlé du décès de Sara.

« Nous voulons qu’ils se présentent », a déclaré M. Sharif.

« Nous voulons qu’ils résolvent le problème car l’intimité de notre maison est affectée en raison des fréquentes descentes de police. »

La police de Surrey continue de lancer un appel à informations alors qu’elle tente de reconstituer ce qu’a pu être la vie de Sara avant sa mort.

La cause exacte du décès de Sara reste inconnue, mais une autopsie a révélé qu’elle « avait subi des blessures multiples et étendues », qui, selon la police de Surrey, étaient « probablement causées sur une période de temps soutenue et prolongée ».

La mère de Sara, Olga Sharif, est soutenue par des agents spécialisés.

En savoir plus:

Sara Sharif « est tombée dans les escaliers et s’est cassé le cou », a déclaré son oncle à la police

Sara « était connue des autorités avant sa mort »

L’école rend hommage à Sara, « pétillante et confiante »

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible





2:08

Sara Sharif : Chasse à l’homme en cours



L’oncle de Sara a été interrogé par la police

La semaine dernière, la police de Jhelum a déclaré à Sky News que l’oncle de Sara, Imran Sharif, était en détention, mais pas en état d’arrestation.

Imran Sharif a nié savoir où se trouvaient Urfan et sa famille, ont ajouté les officiers.

Il aurait déclaré à la police : « J’ai découvert ce qui est arrivé à Sara grâce aux médias internationaux.

« Mes parents m’ont dit qu’Urfan était brièvement rentré à la maison très bouleversé. Il n’arrêtait pas de dire qu’ils allaient lui enlever ses enfants. »

« Ils », a déclaré un officier, faisant référence aux autorités britanniques.

Selon la police de Jhelum, Imran Sharif affirme que la lignée familiale est que Sara est tombée chez elle.

Il aurait déclaré aux policiers : « Beinash était à la maison avec les enfants. Sara est tombée dans les escaliers et s’est cassé le cou. Beinash a paniqué et a téléphoné à Urfan.

Les avocats estiment qu’il est peu probable qu’une demande d’extradition du Royaume-Uni soit refusée par le Pakistan.