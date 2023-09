Le grand pari d’Amazon sur les nouveaux appareils et l’IA

Lors de l’événement Fall Devices d’Amazon, la pression était forte pour proposer un produit à succès qui étonnerait le monde comme Alexa et le haut-parleur Echo l’ont fait il y a dix ans. L’événement, qui s’est tenu au siège social 2 d’Amazon à Arlington, en Virginie, était le premier événement en personne d’Amazon depuis avant Covid et la première occasion pour l’entreprise d’avoir la presse technologique à portée de main pour des démonstrations en personne des produits nouvellement annoncés.

Alexa et la gamme d’enceintes Echo sont omniprésentes depuis longtemps, principalement connues pour leur capacité à vous indiquer la météo, à diffuser de la musique à la demande et, plus important encore, à allumer et éteindre les lumières dans votre maison. Mais d’autres produits, des boutons Dash au Fire Phone, ont été des échecs, et certaines inventions potentiellement intéressantes, comme les horloges intelligentes et les micro-ondes intelligents, ont été accueillies avec un haussement d’épaules collectif. L’idée de faire des achats par la parole via Alexa n’a jamais non plus fait son chemin, car elle vous prive de la possibilité de comparer les prix, d’étudier les spécifications ou de lire les avis des clients.

Pire encore, les nouveaux systèmes d’IA comme ChatGPT et Google Bard donnent l’impression que les compétences conversationnelles d’Alexa sont tout à fait primitives. Siri d’Apple présente certains des mêmes problèmes, se sentant résolument anti-IA par rapport à ses nouveaux concurrents. D’après mon expérience personnelle, Alexa fonctionne peut-être comme elle l’a toujours fait, mais elle semble certainement « plus bête » ces derniers temps, peut-être parce que je suis habitué aux capacités étonnantes des derniers modèles d’IA.

Pour ce lancement d’appareil avant les vacances, j’espérais qu’Amazon montrerait plus que de nouvelles versions d’Echo et Fire TV Stick.

Le directeur d’Amazon, David Limp, est intervenu directement en expliquant comment Alexa a amélioré ses capacités d’IA générative, étudiant ce qu’il faut pour créer une « grande IA », en utilisant plusieurs capteurs, des microphones aux caméras en passant par les capteurs de proximité, pour créer une expérience conversationnelle plus réaliste.

La nouvelle Alexa a montré certaines des mêmes astuces que nous avons vues avec ChatGPT l’année dernière, en écrivant des poèmes à la demande ou en faisant des suggestions de recettes. Ce qui est encore plus impressionnant, c’est que vous pouvez désormais parler à Alexa sans craindre qu’une pause d’une seconde n’interrompe la conversation. L’objectif d’Amazon semble être de rendre votre relation avec Alexa moins transactionnelle, et à cet effet, une conversation peut se poursuivre au fil de nombreuses questions sans prononcer à nouveau le mot de réveil « Alexa ». Mais cela m’inquiète également du fait qu’Alexa écoute longtemps après que je veuille que cela s’arrête. Vous pouvez interrompre manuellement la conversation avec une commande à tout moment, mais qui se souviendra de le faire ?

Cela dit, ajouter ce qu’Amazon appelle « Eye Gaze » sur la tablette Fire Max 11 est un concept véritablement intéressant et reprend le suivi de la vision qui alimente la prochaine génération de casques VR, notamment l’Apple Vision Pro et le PSVR 2. signifie que vous pouvez sélectionner des icônes sur l’écran simplement en les regardant, et je pense que nous constaterons que le suivi oculaire deviendra de plus en plus populaire à l’avenir.

L’ajout d’un service d’assistance d’urgence pour les appareils Echo est également intéressant, permettant de contacter les services d’urgence ou un contact d’urgence sur demande. Cela ressemble à un mélange entre la détection de crash de l’Apple Watch et l’ancien bouton Life Alert vanté depuis des années dans les publicités télévisées. Mais il semble également étrange de facturer ce service de base : c’est 6 $ par mois ou 60 $ pour l’année.

Cadres d’écho mis à jour Photo: Dan Ackerman

Même si Alexa s’améliore, l’événement concernait également les appareils. Ce que nous avons vu comprenait de nouvelles versions du Spectacle d’écho écran/haut-parleur intelligent, une nouvelle version enfant du low-cost Écho Popde nouvelles versions adaptées aux enfants du Tablette de feu et retravaillé Cadres d’écho, des lunettes intelligentes qui peuvent servir d’écouteurs. Ajout d’une barre de son intelligente à 120 $, appelée la Barre de son Fire TVest une bonne idée – quiconque utilise les haut-parleurs intégrés sur son téléviseur passe vraiment à côté de quelque chose.

Franchement, le matériel Fire TV fonctionne déjà très bien, vous ne pouvez pas faire grand-chose avec lui jusqu’à ce que nous passions tous, disons, du contenu 4K au contenu 8K. La nouvelle version, encore appelée la Clé Fire TV 4K, ajoute un meilleur WiFi et un processeur plus rapide pour 50 $. Le Clé Fire TV 4K Max ajoute la prise en charge HDR et Dolby Atmos pour 60 $ et semble être celle que vous devriez obtenir si vous avez besoin d’un nouvel appareil de télévision en streaming.

Cela dit, la démo de la meilleure IA d’Alexa pour la découverte de contenu a davantage changé la donne, vous permettant de demander des suggestions basées sur le genre de film, même en utilisant une vague description d’un acteur. « L’acteur qui jouait l’avocat dans Breaking Bad », tel était l’exemple utilisé, évoquant les films de Bob Odenkirk. Demander des résultats de films que je peux regarder avec les abonnements que j’ai déjà (c’est-à-dire « gratuitement pour moi ») est pratique.

L’Echo Pop, avec des graphismes adaptés aux enfants Photo: Dan Ackerman

Il existe également des arrière-plans artistiques génératifs de type Dall-E que vous pouvez appliquer sur votre téléviseur, et vous pouvez exécuter des filtres IA sur les photos pour créer de nouveaux arrière-plans. Ce n’est pas particulièrement nouveau ni même très utile, mais son ajout aux produits Fire TV le place au premier plan pour les consommateurs de divertissement occasionnels.

En fin de compte, la plus grande surprise a été une nouvelle vue cartographique que vous pouvez utiliser pour contrôler vos appareils domestiques intelligents. Vous pouvez localiser les différentes lumières ou prises intelligentes et les contrôler visuellement depuis l’application Alexa sur votre téléphone.

Le nouveau mural Centre d’écho, qui ressemble beaucoup à une petite version de Each Show 15, est un autre moyen de contrôler toutes vos ampoules et caméras intelligentes, y compris les caméras et les appareils Matter. Pour 180 $, cela résout un problème que nous (et peut-être Amazon) avons créé en mélangeant et en faisant correspondre tant de marques différentes d’appareils intelligents pour la maison avec des normes contradictoires et des configurations déroutantes.

Mais ce qui manquait à cet événement Amazon, c’était un nouveau produit matériel révolutionnaire, comme le Robot astro de 2021. Nous n’avons pas non plus eu de nouveau Kindle, même si mon Kindle préféré, l’Oasis haut de gamme, n’a pas été mis à jour depuis 2019. Au lieu de cela, nous avons eu la promesse d’une IA à grand langage donnant à l’assistant Alexa, vieux de dix ans, une cure de jouvence moderne. C’est absolument nécessaire, bien sûr, mais pas aussi amusant qu’un nouveau robot.