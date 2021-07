Le grand néerlandais Arjen Robben prend sa retraite du football professionnel pour la deuxième fois

Arjen Robben a mis un terme à sa carrière de footballeur pour la deuxième fois. Photo de NESimages/DeFodi Images via Getty Images

La légende néerlandaise Arjen Robben a annoncé sa retraite du football professionnel pour la deuxième fois.

Robben, 37 ans, a décidé de sortir de sa retraite en juin dernier pour jouer pour le club d’enfance du FC Groningen en Eredivisie néerlandaise la saison dernière.

Cependant, la campagne de l’ailier a été entravée par des blessures et il n’a fait que sept apparitions dans toutes les compétitions et a marqué deux buts.

Robben a annoncé sa décision sur Instagram et a écrit: « J’ai décidé d’arrêter en tant que joueur actif. Un choix très difficile à faire. Je tiens à remercier tout le monde pour tout le soutien chaleureux. Salutations, Arjen. »

Robben a initialement pris sa retraite du jeu en juillet 2019 lorsqu’il a mis fin à son séjour de 10 ans au Bayern Munich, champion de Bundesliga.

Au cours de sa carrière, Robben a remporté huit titres de Bundesliga, cinq coupes d’Allemagne, deux titres de Premier League, une FA Cup, un titre de La Liga, deux Coupes des Pays-Bas et un titre d’Eredivisie en plus de la Ligue des champions et de la Coupe du monde des clubs en 2013.

Robben a également joué au PSV Eindhoven, à Chelsea et au Real Madrid, a participé à la finale de la Coupe du monde 2010 et a disputé un total de 110 apparitions en Ligue des champions.