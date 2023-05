Le grand mouvement du centre sur les affectations à Delhi, quelques jours après l’ordonnance de la Cour suprême

Quelques jours après que la Cour suprême a statué que le gouvernement de Delhi devait contrôler les transferts et les nominations de bureaucrates, le Centre a adopté aujourd’hui une loi spéciale, faisant du lieutenant-gouverneur, qui est le représentant du Centre, l’arbitre final en la matière.

Le Centre, par une ordonnance, a créé l’Autorité de la fonction publique de la capitale nationale pour décider des affectations et des mutations. Ses membres comprendront le ministre en chef, qui sera le président de l’Autorité, le secrétaire en chef et le secrétaire principal de l’intérieur.

Toutes les questions devant être tranchées par l’Autorité sont décidées à la majorité des voix des membres présents et votants. En cas de divergence d’opinion, la décision du lieutenant-gouverneur est définitive.

L’ordonnance devra être votée dans les deux chambres du parlement. Le BJP manque d’effectifs au Rajya Sabha, où les partis d’opposition pourraient se réunir sur la question.

L’ordonnance est au mépris total de l’ordonnance de la Cour suprême, a allégué le parti au pouvoir Aam Aadmi.

« Si un gouvernement démocratiquement élu n’est pas autorisé à contrôler ses officiers et à leur demander des comptes, alors sa responsabilité envers le pouvoir législatif et le public est diluée. Si un officier ne répond pas au gouvernement, la responsabilité collective est diluée. Si un officier se sent ils sont isolés du gouvernement élu dont ils ont le sentiment qu’ils ne sont pas responsables », a déclaré la Cour suprême la semaine dernière.

Plus tôt dans la journée, en raison du retard dans le règlement du dossier relatif au transfert du secrétaire aux services Ashish More, le ministre en chef de Delhi, Arvind Kejriwal, a allégué que le Centre « conspirait » pour annuler par une ordonnance le verdict de la Cour suprême donnant au gouvernement élu des pouvoirs exécutifs en matière de services.