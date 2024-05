Le grand moment de Radu Dragusin à Tottenham contre Man City et le dilemme qui se présente à Ange Postecoglou

Radu Dragusin a clairement démontré lors de la défaite 2-0 de Tottenham contre Man City pourquoi il peut être un acteur important dans les projets futurs d’Ange Postecoglou. Se faisant un véritable nom en Italie avec le Genoa et attirant l’attention de nombreux clubs, les Spurs ont propulsé le Bayern Munich à la signature de l’international roumain en janvier.

Introduits pour assurer une couverture défensive et vraiment pousser Cristian Romero et Micky van de Ven pour leurs places de titulaire, le temps de jeu a été rare pour le joueur de 22 ans au cours des quatre mois qui ont suivi son transfert en N17. Cela a toujours été le cas avec les deux défenseurs centraux devant lui dans l’ordre hiérarchique formant un partenariat aussi solide au cœur de la défense de Tottenham.









Avant la défaite de mardi soir à domicile contre Man City, Dragusin avait disputé sept matches avec Tottenham, dont cinq sur le banc. Sa précédente sortie avait eu lieu dans les 15 dernières minutes de la victoire 2-1 de samedi dernier à Burnley alors qu’il remplaçait l’arrière gauche de fortune Oliver Skipp à un moment où les Lilywhites cherchaient un vainqueur.

Ressemblant peut-être à un remplacement défensif sur le papier, il s’agissait en réalité d’un remplacement offensif car cela a permis à Van de Ven de passer à l’arrière gauche et au Néerlandais de marquer le but vainqueur avec une finition plutôt impressionnante. Garder confiance en Van de Ven sur la gauche malgré que Postecoglou ait révélé ses inquiétudes concernant le jeune qui y jouait en raison de ses problèmes de blessures antérieurs, cela signifiait que Dragusin était présent pour un départ rare contre Man City.

Un grand moment pour le joueur né à Bucarest et la raison même pour laquelle il est venu en Premier League pour affronter les meilleurs. Dragusin a été l’un des meilleurs joueurs de Tottenham ce soir-là. Cela va être un défi pour le joueur avec City bénéficiant d’une attaque d’Erling Haaland, Phil Foden, Kevin De Bruyne et Bernardo Silva, le défenseur central des Spurs s’en est exceptionnellement bien sorti et a frustré l’attaque de Man City à plusieurs reprises.

Dragusin a contribué avec un grand moment après 19 minutes de jeu en envoyant Haaland sur le pont avec un défi sublime à l’entrée de la surface. Le Norvégien semblait prêt à prendre le dessus sur Van de Ven, mais son coéquipier a veillé à ce qu’il n’y ait aucun moyen de dépasser pour le meilleur buteur de la Premier League en venant par derrière pour mettre un pied crucial sur le ballon.

LIRE LA SUITE : Ce que Pep Guardiola a fait à Cristian Romero après la victoire de Man City contre Tottenham alors qu’Arsenal portait un coup dur

LIRE LA SUITE : Tentative de Gil pour réconforter Bentancur, moment énorme pour Son – 5 choses repérées à Tottenham contre Man City

Dragusin a de nouveau frustré Haaland en première mi-temps avec une grosse tête pour empêcher l’ancien homme du Borussia Dortmund de se diriger vers le but après avoir couru sur le dos de Cristian Romero. Son plus grand moment à ce jour sous le maillot de Tottenham est survenu à l’approche de la mi-temps alors qu’il empêchait Silva d’ouvrir le score.

Même si le drapeau était levé et que la frappe des Portugais n’aurait pas compté si elle avait été entrée, Dragusin était dans la bonne position à trois mètres du but pour diriger de la tête un tir de Silva hors de la cible.

L’as de City semblait sûr de marquer alors que le ballon lui tombait gentiment dans une position centrale à dix mètres, mais le n°6 de Tottenham s’assurait qu’il n’y avait aucun moyen de le dépasser avec une tête époustouflante. C’est un match dont il a pris beaucoup de joie en célébrant comme s’il avait marqué lui-même, le gardien Guglielmo Vicario lui donnant une poussée dans le dos et une salve d’applaudissements pour sa contribution alors que Pierre-Emile Hojbjerg entrait pour serrer le défenseur dans ses bras. .

Après un football limité sous un maillot de Tottenham après son transfert de Gênes en janvier, c’était un moment dont le joueur avait besoin alors qu’il tente de devenir un habitué des Spurs à l’avenir. Prenant le dessus sur De Bruyne au début de la seconde période avec un défi de taille, Dragusin a continué à bien performer dans les 45 minutes restantes, mais ce sont les visiteurs qui ont prévalu grâce au doublé de Haaland en seconde période.

Au cours de ses 90 minutes d’action, Dragusin a contribué avec sept duels réussis sur neuf possibles, il a remporté deux de ses quatre plaqués, réalisé six récupérations, sept actions défensives et deux interceptions. Il a également été précis avec 67 de ses 77 passes et réussi avec deux de ses quatre longs ballons.

Reste à savoir si Dragusin restera dans le XI de Tottenham pour affronter Sheffield United dimanche après-midi, tout dépendra probablement de la question de savoir si Postecoglou choisit de garder Van de Ven à l’arrière gauche ou de le ramener à son centre habituel. couchette arrière. Le joueur a certainement fait de très solides arguments pour recommencer après avoir réalisé une excellente performance contre les leaders de la Premier League.





Le temps de jeu régulier a été difficile à trouver pour Dragusin depuis son arrivée au club, mais il devrait y avoir plus d’occasions pour lui dans le XI la saison prochaine. Tottenham n’a besoin que d’un point de son dernier match de la saison pour se qualifier pour la Ligue Europa et il y aura également des opportunités en FA Cup et en Carabao Cup.

Semaine après semaine, c’est en Premier League que Dragusin veut jouer. Rompre le partenariat entre Romero et Van de Ven va être incroyablement délicat, mais Dragusin a montré à tout le monde contre Man City qu’il pouvait être une véritable force pour Tottenham en Premier League dans les années à venir.





Postecoglou pourrait avoir tout un dilemme entre les mains la saison prochaine lorsqu’il s’agira de nommer sa ligne arrière de Tottenham.

Vous voulez que les dernières nouvelles et les meilleures histoires de Tottenham vous soient envoyées directement ? Rejoignez notre communauté Spurs WhatsApp en en cliquant sur ce lien. Si vous êtes curieux, vous pouvez consulter notre politique de confidentialité ici.

Retrouvez le Gold & Guest Talk Tottenham de cette semaine en en cliquant ici ! Discutez en profondeur avec les Spurs sur votre plateforme de podcast préférée.