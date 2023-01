Le grand marché de consommation chinois ne rebondit pas encore aux niveaux d’avant la pandémie

Des touristes visitent des sculptures de glace à Harbin, dans la province du Heilongjiang, le jour du Nouvel An 2023.

Il s’attend à ce qu’il faille au moins trois ou quatre mois avant que les revenus puissent revenir à la normale. Au cours des six derniers mois, les revenus ont chuté à 30% des niveaux habituels, a déclaré Chong. Il a déclaré que le premier magasin de Bem Bom Coffee avait ouvert fin 2019, suivi d’un deuxième magasin et d’une académie du café en août 2021.

“Fin décembre, le flux de clientèle s’est progressivement normalisé, avec une légère tendance à la hausse, mais [a recovery in] le volume d’affaires doit encore attendre”, a-t-il déclaré en chinois, traduit par CNBC.

Deng a également noté les craintes d’une deuxième vague de Covid, la sous-variante hautement contagieuse XBB omicron venant d’outre-mer et les incertitudes géopolitiques.

Les ventes au détail pour les trois premiers mois de 2022 ont augmenté d’environ 3,3 % par rapport à il y a un an, mais ont ralenti à une baisse de 0,7 % pour le premier semestre de l’année, selon Wind Information.

Cependant, il est peu probable que les voyages chinois à l’étranger reprennent avant le prochain jour férié début avril, a déclaré Chen Xin, responsable de la recherche sur les loisirs et les transports en Chine chez UBS Securities.

Cette année, beaucoup plus de Chinois pourront enfin voyager à l’étranger. Le pays rétablit la capacité des citoyens chinois à se rendre à l’étranger pour leurs loisirs, après avoir contrôlé étroitement les frontières continentales pendant près de trois ans. Dimanche, la Chine a également officiellement supprimé les exigences de quarantaine pour les voyageurs entrants.

C’est le double de l’année dernière, et 70% des niveaux de 2019, a déclaré vendredi le ministère chinois des Transports. Il a noté que la plupart des voyages seront probablement pour rendre visite à la famille, tandis que seulement 10% seront pour des voyages de loisirs ou d’affaires.

Les analystes surveillent de près les prochaines vacances du Nouvel An lunaire pour obtenir des indications sur le sentiment des consommateurs. La saison des voyages pour les grandes vacances en Chine s’étend cette année du 7 janvier au 15 février environ. – avec environ 2,1 milliards de voyages prévus, selon les estimations officielles.

Après un recul progressif des contrôles de Covid, les autorités chinoises ont soudainement supprimé le mois dernier l’essentiel des mesures de dépistage des virus et de recherche des contacts du pays. Cependant, les taux de vaccination des personnes âgées en Chine sont relativement faibles. Seuls les vaccins fabriqués localement sont généralement disponibles en Chine.

Mais ce sont surtout les jeunes et les personnes d’âge moyen qui sortent à nouveau, a déclaré Chen d’UBS, notant que les personnes âgées pourraient être plus prudentes à l’idée de s’aventurer à l’extérieur.

En savoir plus sur la Chine de CNBC Pro

Bain’s Deng surveille également si les consommateurs commenceront à sortir davantage. Au cours des trois premiers trimestres de 2022, environ 56% des dépenses de consommation étaient à domicile – l’inverse de la tendance pré-pandémique, a-t-il déclaré.

Si la part des dépenses hors domicile peut augmenter ne serait-ce que de quelques points de pourcentage, cela affectera la façon dont les centres commerciaux et les restaurants envisagent leur stratégie commerciale, en particulier pour les services de livraison, a déclaré Deng.

Au cours des 18 derniers mois, le géant chinois du e-commerce JD.com réduit la fenêtre de livraison pour de nombreux produits du jour suivant à une heure seulement. C’est grâce à son partenariat avec Dada désormais détenue majoritairement par JD.

Les chiffres de la société ont montré que pour la période du 16 décembre au 1er janvier, la plate-forme de livraison d’une heure a vu les ventes de légumes, de bœuf et de mouton environ doubler par rapport à il y a un an. Les ventes de réfrigérateurs ont grimpé de 700 %, tandis que les ventes de téléviseurs à écran plat ont décuplé par rapport à il y a un an, selon les données.