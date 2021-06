Le Grand Manchester se prépare à de nouvelles restrictions de voyage alors que l’armée s’apprête à lancer une vague de vaccins au milieu des cas de variantes indiennes en spirale

LE GRAND Manchester devrait être frappé par de nouvelles restrictions de voyage alors qu’une énorme vague de vaccination est lancée pour lutter contre la spirale des cas de Covid.

On demandera aux gens de « minimiser » les déplacements à l’intérieur et à l’extérieur de la région, qui voit maintenant les cas doubler semaine après semaine dans de nombreux arrondissements.

🔵 Lisez notre blog en direct sur les coronavirus pour les dernières mises à jour

L’armée est prête à se rendre dans le Grand Manchester pour participer à une énorme campagne de vaccination Crédit : PA

L’armée sera envoyée pour aider avec une énorme nouvelle campagne de coups dans un miroir des mesures introduites dans le pays voisin de Bolton le mois dernier.

Matt Hancock devrait annoncer le nouveau paquet massif de soutien aujourd’hui, selon le Manchester Evening News.

En vertu des nouvelles règles, le port du masque sera réintroduit dans les écoles de Manchester pour aider à arrêter la propagation du virus parmi les jeunes.

L’avis devrait conseiller aux gens de « prendre des précautions particulières » lorsqu’ils rencontrent des personnes extérieures à leur propre ménage.

Mais cela n’est pas juridiquement contraignant pour les résidents et ne signifie pas que la ville est remise en confinement local.

Des mesures d’urgence similaires ont contribué à renverser la vapeur à Bolton, qui était le premier grand point chaud de variante indienne dans le pays.

Après une explosion de cas, l’épidémie est désormais sous contrôle et constate désormais une baisse constante des nouvelles infections.

Mais la variante s’est déjà propagée aux régions voisines qui voient leur nombre monter en flèche.

Un énorme effort de piqûre à Bolton a permis de reprendre le contrôle de la variante indienne Crédit : SWNS

Salford, Stockport et Manchester figurent tous dans les cinq premières régions du pays avec les plus fortes augmentations de cas.

Dans les huit arrondissements de la ville figurent désormais parmi les 20 premiers endroits du Royaume-Uni avec les infections les plus élevées.

Cinq d’entre eux ont vu des cas doubler semaine après semaine, bien que les responsables disent que cela ne s’est pas encore traduit par beaucoup plus d’hospitalisations.

Les responsables locaux ont déclaré que même si les nombres admis restent inférieurs à ceux des pics précédents, les salles d’urgence auront toujours du mal à faire face.

C’est parce que, comme ailleurs à travers le pays, les hôpitaux de Manchester travaillent d’arrache-pied pour éliminer l’arriéré causé par la pandémie.

Une source a déclaré au MEN : « Nous aurons besoin de moins de personnes malades avant que cela ne commence à devenir une pression. »

Un autre a ajouté que même une augmentation modeste des admissions de Covid signifierait « un ralentissement du statu quo ».

Le Grand Manchester et le Lancashire ont jusqu’à présent été les plus durement touchés par la variante indienne et comprennent toutes les 10 premières zones d’infection à l’échelle nationale.

L’annonce intervient au milieu d’informations selon lesquelles le gouvernement devrait retarder le déverrouillage du 21 juin jusqu’à un mois en raison de l’augmentation des cas.

Le gouvernement pourrait reporter la Journée de la liberté jusqu’au début des vacances scolaires d’été fin juillet après que les scientifiques aient présenté aux ministres du Cabinet un briefing « downbeat » mettant à nu la menace de la variante indienne.

Patrick Vallance photographié a informé les ministres lors de la dernière réunion «downbeat» sur l’assouplissement du verrouillage Crédit : Reuters

Le professeur Chris Whitty et Sir Patrick Vallance auraient produit hier des données « assez sombres » selon lesquelles les vaccins n’étaient pas efficaces à 100% – et que la variante indienne « Delta » se propageait rapidement dans de grandes parties de la Grande-Bretagne.

Une source du Cabinet a déclaré au Times qu’ils étaient prêts à ce que les restrictions restent en place « entre deux semaines et un mois » de plus.

Ils ont déclaré que M. Johnson ne serait pas trop meurtri par le retard tant que le verrouillage serait levé avant le début des vacances scolaires vers le 23 juillet.

Le report de la grande réouverture permettrait à toutes les personnes de plus de 50 ans d’être frappées deux fois avant que les restrictions ne soient levées, selon les experts.

Le Premier ministre annoncera sa décision finale le 14 juin et hier, Downing Street a assuré qu’il ne restait « rien dans les données » pour justifier un retard.

Mais une autre source du cabinet a décrit l’ambiance à Whitehall comme « pessimiste » et a préparé les Britanniques à la déception la semaine prochaine.

Ils ont dit : « Nous avons toujours dit que c’était le 21 juin au plus tôt. Il faudra peut-être encore quelques semaines pour laisser les effets de la vaccination se faire sentir.

« Faire une réouverture partielle créerait de la confusion. Les gens ont planifié sur la base d’une réouverture complète. Il est important que le message soit cohérent. »

Le secrétaire à l’Environnement George Eustice a confirmé ce matin que la menace de la variante indienne était le facteur crucial qui a influencé la décision.

Mais il a rejeté l’idée que la situation était « sombre » et a salué la campagne de vaccination.

Il a déclaré: « Le test critique est que les personnes qui ont reçu le vaccin ont été infectées.

« Il y a eu quelques cas – pas beaucoup – c’est encourageant et nous faisons évidemment de bons progrès sur la vaccination, mais il est encore trop tôt pour dire ce que nous allons faire. »

Chris Witty a présenté les derniers chiffres aux ministres pour discuter de la possibilité de poursuivre le calendrier de la feuille de route Crédit : Reuters

L’ancien secrétaire à la Santé Jeremy Hunt a déclaré qu’il estimait que tout retard serait une question de semaines et n’enverrait pas les plans d’été en fumée.

Il a déclaré à Sky News : « Je suis assez optimiste quant au fait que nous aurons la Journée de la liberté avant les vacances d’été.

« Et parce que nous savons que deux jabs sont efficaces contre la variante Delta Indian, s’il est reporté à partir du 21 juin, ma propre intuition est qu’il y aura une question de semaines, plutôt que tout ce qui interrompra vraiment les plans des gens pour L’été. »

L’étape 4 de la feuille de route du Premier ministre – la phase finale – mettra fin à toutes les restrictions légales sur les contacts sociaux.

Dans les semaines qui ont précédé la décision cruciale de lundi prochain quant à l’opportunité d’aller de l’avant, les scientifiques ont appelé le gouvernement à repenser.

M. Johnson a déclaré la semaine dernière que les données critiques indiquant si les vaccins rompaient le lien entre les infections, les hospitalisations et les décès étaient toujours « ambiguës ».

Mais le Times rapporte que le professeur Whitty et Sir Patrick ont ​​également exhorté à repenser le calendrier au milieu des inquiétudes concernant la « variante delta » indienne.

Le secrétaire à la Santé, Matt Hancock, a révélé hier que la mutation était désormais la souche dominante dans 203 régions de Grande-Bretagne.

Mais dans un rayon de lumière, il a déclaré que sur 12 383 cas de Covid détectés au Royaume-Uni, 126 ont été admis à l’hôpital et 83 n’étaient pas vaccinés.

Il a déclaré: « Les jabs fonctionnent, nous devons continuer à avancer pour les obtenir et cela inclut de manière vitale ce deuxième jab qui, nous le savons, offre une meilleure protection contre la variante Delta. »

Le Royaume-Uni a enregistré 5 683 cas de coronavirus hier, en hausse de 68% en une semaine, et un décès lié à Covid.

Lundi prochain, M. Johnson publiera également la revue tant attendue de la distanciation sociale qui dévoilera à quoi ressemblera la vie après le verrouillage.

Des directives sur le port du masque et le travail à domicile seront également publiées.