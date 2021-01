UNE Un incident majeur a été déclaré dans le Grand Manchester alors que la tempête Christoph est sur le point de provoquer des inondations, des coups de vent et de la neige généralisés dans certaines parties du Royaume-Uni.

Les gens sont exhortés à se préparer car le Met Office a émis un avertissement météorologique ambré pour la pluie mardi, mercredi et jeudi pour le centre du nord de l’Angleterre, affectant une zone autour de Manchester, Leeds et Sheffield, s’étendant jusqu’à Peterborough.

À 18h30 mardi, il y a 21 avertissements d’inondation, ce qui signifie qu’une inondation est prévue, et 140 alertes d’inondation, ce qui signifie qu’une inondation est possible. Cependant, on s’attend à ce que ce nombre augmente considérablement à mesure que la pluie tombe pendant la nuit.

Mardi soir, le gendarme en chef adjoint Nick Bailey, président du groupe de coordination stratégique du GM pour la tempête Christoph, a déclaré: << Afin de nous assurer que nous sommes aussi préparés que possible aux fortes pluies attendues de la tempête Christoph, nous avons déclaré un incident.

«La sécurité du public est notre priorité numéro un et nous continuons à travailler aux côtés des agences partenaires dans toute la région.

«Bien que nous apprécions que tout le monde ait été invité à rester à la maison en raison de la pandémie de coronavirus, nous voulons préciser que si les membres du public doivent évacuer pour se protéger en raison des inondations, alors c’est la priorité et vous devez suivre votre les conseils de l’autorité concernant l’évacuation. «