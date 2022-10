Le grand maître Vidit Gujrathi remporte l’argent et aide l’équipe à remporter l’or à la Coupe d’Europe des clubs 2022

Le grand maître (GM) Vidit Gujrathi a réalisé une superbe performance en aidant son équipe, Ave Novy Bor de la République tchèque, à remporter une médaille d’or au tournoi d’échecs de la Coupe d’Europe des clubs 2022, remportant ainsi une médaille d’argent individuelle sur l’échiquier 2.

Vidit Gujrathi et Pentala Harikrishna, les meilleurs joueurs d’échecs indiens qui représentent Novy Bor, ont remporté le titre tant attendu du club lors du dernier tour de la Coupe d’Europe des clubs à Mayrhofen, en Autriche, avec une victoire 3,5-2,5 contre Asnières Le Grand Echiquier.

Il s’agit du deuxième championnat pour l’équipe tchèque – le premier remonte à 2013.

Au tour final, Harikrishna a jeté les bases en remportant une victoire avec des pièces blanches contre Maxime Vachier-Lagrave de France. D’autre part, Vidit a joué à un Elo de 2885, remportant six victoires consécutives pour l’équipe.

L’ECC est l’un des événements par équipe les plus forts et a vu la participation des meilleurs joueurs d’échecs comme Magnus Carlsen, Viswanathan Anand, Maxime Vachier-Lagrave, Richard Rapport et bien d’autres. L’édition de cette année a eu lieu en Autriche.

Avec une performance scintillante sur l’échiquier, Vidit a obtenu une médaille d’argent sur l’échiquier 2. Avant cet événement, Vidit a obtenu la troisième position à Shusha Chess 2022 contre un peloton solide qui s’est tenu à Shusha, en Azerbaïdjan.

Parlant de sa performance, Vidit Gujrathi a déclaré : « Je suis heureux d’être de retour en forme. Après l’Olympiade d’échecs, j’avais envie de jouer sur l’échiquier et j’espère que les choses ont cliqué pour moi. Avec une bonne performance à Shusha Chess, j’étais confiant et tout aussi excité de jouer. L’ECC a toujours été l’un de mes tournois préférés depuis le début en raison de son plateau solide.

“Chanceux de faire partie de l’équipe médaillée d’or. Je prépare actuellement le prochain tournoi classique – Fall Chess Classic organisé par le St Louis Chess Club et prévu du 1er au 11 novembre 2022 », a-t-il déclaré mercredi à son équipe de direction dans un communiqué.

Vidit, qui est actuellement basé à Nashik, Maharashtra, est classé n ° 23 au monde et n ° 3 en Inde. Actuellement, il est employé par ONGC et soutenu par la Fondation Lakshya.

