Le grand maître pro-Poutine déclare une position de mobilisation

Sergey Karjakin dit qu’il est prêt à servir s’il est appelé

Le grand maître russe Sergey Karjakin a juré de ne pas « se cacher derrière l’échiquier » s’il est appelé pour l’opération militaire de son pays en Ukraine.

Karjakin a été banni fin mars par la Commission d’éthique et de discipline (EDC) de l’instance dirigeante mondiale des échecs pour son soutien vocal à l’opération de Moscou.

L’homme de 32 ans a déclaré à RIA Novosti que, si nécessaire, il serait prêt à intervenir après que le président russe Vladimir Poutine a annoncé une mobilisation partielle fin septembre.

“Je pense que comme d’autres citoyens de Russie, je pourrais aussi recevoir un projet de convocation”, dit Karjakine.

« Au moins, personne ne m’a dit que j’avais une sorte d’exemption.

« Si ça arrive, ça arrive. Au moins, je ne vais pas me cacher derrière l’échiquier.

“Je suis originaire de Crimée, il est clair que tout le monde est bouleversé en général parce que tout cela se passe”, Karjakin a ajouté.

“Je n’ai jamais dit que tout allait bien, mais je soutiens toujours mon pays. Et j’espère le meilleur et j’y crois.

La semaine dernière, le président du Comité international olympique (CIO), Thomas Bach, a suggéré que les athlètes russes pourraient revenir des interdictions radicales qui leur sont imposées s’ils sont prêts à condamner les actions de leur pays en Ukraine.

Karjakin a répondu à ces propos en accusant Bach de violer le principe du sport en dehors de la politique.

“Je suis prêt à envisager la participation à un tournoi international uniquement sans Thomas Bach et ses conditions”, dit Karjakine.

« Ces exigences violent le principe fondamental selon lequel le sport doit être [kept] hors de la politique.

« Malheureusement, le sport est devenu un instrument de pression de l’Occident sur notre État ; par là ils ne font que se déshonorer eux-mêmes. il ajouta.

Karjakin est un ancien champion du monde d’échecs rapides et blitz, et a poussé le grand Norvégien Magnus Carlsen tout au long de leur match pour le titre mondial 2016 à New York avant de perdre sur une série de bris d’égalité.