Le grand maître Koneru Humpy explique comment la Ligue mondiale des échecs peut combler les lacunes existantes dans l’écosystème des échecs

La première édition de la Global Chess League approche à grands pas avec le tout premier tournoi d’échecs de style ligue qui se déroulera du 21 juin 2023 au 2 juillet 2023. Parmi les stars des échecs qui participeront au tournoi se trouve le grand maître Koneru Humpy, qui est la plus jeune joueuse d’échecs à devenir grand maître.

Récipiendaire du prix Arjuna 2003, lauréate du Padma Shri et sportive indienne de l’année 2021 de la BBC, Humpy est surtout connue pour sa victoire au championnat d’échecs rapide FIDE 2019 et cherchera à nouveau à se démarquer en jouant dans le GCL .

« C’est assez intéressant d’avoir une ligue avec des équipes mixtes d’hommes, de femmes et de joueurs juniors. En dehors de cela, avoir une entreprise comme Tech Mahindra aura certainement un impact plus important dans le monde des échecs. C’est l’une des principales raisons pour lesquelles nous participons à cet événement. Cette ligue sera une source d’inspiration pour les organisateurs du monde entier », a déclaré Humpy.

Une joint-venture entre Tech Mahindra et la FIDE, la GCL verra six équipes s’affronter dans un minimum de 10 matchs chacune dans un format de tournoi à la ronde double en compétition dans le format d’échecs rapide.

« C’est la première fois qu’une entreprise indienne propose d’organiser une ligue d’échecs. Les échecs changent maintenant, et les organisateurs essaient de le rendre plus spectaculaire pour attirer plus de public. Nous profitons également de formats plus courts de manière ludique, ce qui sera plus divertissant pour le public. »

Humpy, qui a remporté le championnat du monde d’échecs rapides en 2020, a commencé sa carrière alors qu’elle n’avait que six ans après avoir été initiée au sport par son père. La joueuse de 36 ans a remporté sa première médaille, devenant championne nationale d’échecs dans la catégorie des moins de 10 ans en 1997. La double médaillée d’or des Jeux asiatiques a stupéfié le monde lorsqu’elle a remporté le titre de grand maître à l’âge de 15 ans en 2002, devenant alors le plus jeune joueur à remporter le titre.

Avec un classement mondial actuel de 204 et une cote Elo classique de 2586, la star de l’Andhra Pradesh est considérée comme l’une des meilleures joueuses indiennes.

« J’ai commencé quand j’avais six ans. En tant que joueur, je peux témoigner que les échecs évoluent constamment en Inde. Nous avons maintenant beaucoup de grands maîtres du pays et nous sommes le pays d’échecs à la croissance la plus rapide à l’époque », a déclaré Humpy.

Donnant un bref aperçu de ce qu’il faut pour réussir aux échecs, Humpy a ajouté : « Les échecs nécessitent beaucoup de pratique et de forme physique. Vous avez besoin d’endurance pour être à votre meilleur pour performer. Ça prend beaucoup de temps. Cela nécessite également beaucoup de matériel à lire que nous devons parcourir. L’entraînement aux échecs est une histoire sans fin.

Koneru Humpy est également mère d’un enfant de cinq ans et lorsqu’elle ne participe pas à des tournois, elle passe son temps avec sa famille à regarder des films et à sortir dîner le week-end.

« J’ai beaucoup de choses à faire à la maison. J’ai une fille de cinq ans qui m’occupe. J’aime aussi regarder des films. J’aime regarder des comédies et notre film régional Sitaram a été l’un de mes derniers films préférés. J’aime aussi aller au restaurant avec mes amis et ma famille le week-end. D’habitude, je ne voyage pas en dehors des tournois car mon emploi du temps est assez chargé », a-t-elle déclaré.

Humpy pense qu’avec l’essor actuel des sports féminins à travers le monde, les athlètes féminines ont beaucoup de possibilités de continuer à pratiquer leur sport même après avoir atteint la maternité. « Il y a beaucoup de mères qui réussissent dans leur carrière sportive maintenant. Je suis fière de voir que j’ai pu gérer les deux », a-t-elle déclaré.

Dans le même temps, Humpy souhaite voir une augmentation similaire pour les joueuses dans le sport des échecs. « La croissance des joueuses d’échecs en Inde est assez faible par rapport à la croissance des hommes. Il y a beaucoup de jeunes dans le circuit masculin, mais il y en a pas mal dans le circuit féminin. Pour la population et les talents que nous avons, le nombre est bien inférieur et nous pouvons améliorer cela », a-t-elle signé.