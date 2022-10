Le grand maître d’échecs russe bat le champion du monde en titre pour atteindre la finale

Ian Nepomniachtchi a battu Magnus Carlsen en demi-finale des Championnats du monde Fischer Random 2022 samedi

Le grand maître d’échecs russe Ian Nepomniachtchi s’est qualifié samedi pour la finale des Championnats du monde aléatoires Fischer 2022 après avoir battu le champion du monde en titre Magnus Carlsen à Reykjavik.

Carlsen a gagné contre Nepomniachtchi pour remporter son cinquième championnat du monde à la fin de l’année dernière. Ce week-end, cependant, Nepomniachtchi a pris une forme de revanche en s’imposant face au grand Norvégien.

Nepomniachtchi a d’abord perdu un match derrière Carlsen, faisant craindre qu’il ne perde à nouveau contre le joueur de 31 ans.

Dans ce que chess.com a décrit comme une performance “impressionnante”, cependant, Nepomniachtchi a rugi pour gagner 3-1.

Il rencontrera Hikaru Nakamura en finale de la compétition dans la capitale islandaise dimanche après-midi.

Magnus gaffe et démissionne, et maintenant Ian Nepomniachtchi jouera Hikaru Nakamura pour le Titre de champion du monde et 150 000 $ !

Nakamura n’a eu besoin que de trois matchs pour envoyer le champion du monde rapide de 18 ans Nodirbek Abdusattorov 3-0, ce qui signifie que le Japonais-Américain ou Nepomniachtchi ne sera couronné que le deuxième champion des Championnats du monde Fischer Random de l’histoire des échecs.

Wesley So a remporté le championnat inaugural en 2019, et cette année, 150 000 $ seront remis au vainqueur et 85 000 $ au deuxième.

En cas de succès, Nepomniachtchi couronnera une année 2022 réussie au cours de laquelle il a également remporté le tournoi des candidats et scellé la qualification pour le prochain match pour le titre de champion du monde.

Nepomniachtchi aurait dû être en ligne pour affronter le champion actuel Carlsen, mais Carlsen a déjà indiqué qu’il ne défendra pas la couronne contre lui, ce qui signifie que Nepomniachtchi affrontera le finaliste du tournoi des candidats Ding Liren.