Le grand maître D Gukesh en fait 8 sur 8; L’Inde ‘B’ étourdit les USA à l’Olympiade

Le grand maître adolescent D Gukesh a choqué le numéro 5 mondial Fabiano Caruana alors que l’Inde “B” a remporté une superbe victoire 3-1 contre les États-Unis, têtes de série n°2, lors du huitième tour de la section Open de la 44e Olympiade d’échecs ici samedi.

Gukesh profite d’une tache violette et sa victoire sur Caruana était sa huitième d’affilée dans le tournoi et a contribué à améliorer ses notes en direct. Il est passé à la deuxième place derrière le légendaire Viswanathan Anand dans les classements en direct.

Sa splendide course a été la clé du succès de l’équipe indienne “B”, considérée par beaucoup comme le cheval noir du championnat.



Son camarade adolescent et GM Raunak Sadhwani (Elo 2611) a stupéfié le GM mieux noté Linier Dominiguez Perez (Elo 2754) en 45 coups alors que l’Inde ‘B’ a exclu les États-Unis. Les directeurs généraux Nihal Sarin et R Praggnanandhaa ont fait match nul contre Levon Aronian et Wesley So respectivement. Gupta perd contre Renato Terry.

Au premier rang, l’Inde « A », tête de série numéro deux, était à égalité avec l’Arménie en tête avec les GM Vidit Santosh Gujrathi et SL Narayanan faisant match nul contre Hrant Melkumyan et Robert Hovhannisyan.

Dans l’épreuve féminine, l’Inde “A” et l’Ukraine, têtes de série, étaient à égalité à 1,5-1,5, Koneru Humpy, D Harika et Tania Sachdev ayant fait match nul contre Mariya Muzychuk, Anna Muzychuk et Natalia Buksa respectivement.

L’Inde « C » s’est écrasée sur une défaite 1-3 face à la Pologne tandis que l’équipe indienne « B » a profité des victoires de Vantika Agrawal, Padmini Rout et Divya Deshmukh pour battre la Croatie 3,5-1,5.

