Le grand maître Arjun Kumar Erigais vise le titre mondial après 5 ans de contrat de parrainage de 1,5 million de dollars

Arjun Kumar Erigaisi, grand maître d’échecs (GM) de 19 ans basé à Warangal, a connu une belle carrière dans l’arène internationale des échecs en 2021 et 2022.

L’une des étapes importantes de 2022, pour Arjun et aussi pour les échecs indiens, est la signature d’un accord de parrainage de 1,5 million de dollars sur cinq ans avec Quantbox Research, basé à Singapour.

L’accord de parrainage élimine les gros soucis financiers de son esprit afin qu’il puisse se concentrer sur le renforcement de ses prouesses aux échecs et se préparer pour atteindre son objectif – devenir un champion du monde d’échecs.

Peut-être dans l’un des plus gros contrats de sponsoring des échecs indiens, Quantbox a été lancé par Prashant Singh, un ancien joueur d’échecs et un grand fan d’Arjun.

“Il n’y aura aucun changement dans mon programme de jeu. Le parrainage n’est pas assorti de conditions telles que la cote Elo à atteindre, les tournois à gagner et autres. Le sponsor n’a stipulé aucun objectif afin que je puisse me concentrer sur mon objectif – le cycle des championnats du monde”, a déclaré Arjun à IANS dans une interview.

La première étape vers son objectif de devenir champion du monde est de se qualifier pour jouer dans le tournoi des candidats 2024.

Pour se qualifier pour les candidats, il faut jouer et terminer dans les trois premiers du championnat de la Coupe du monde 2023 qui se tiendra à Bakou en Azerbaïdjan, ou figurer dans les deux premières places du Grand tournoi suisse FIDE 2023 – processus simple, mais difficile .

Il existe d’autres voies de qualification, comme l’obtention du plus grand nombre de points en jouant dans certains tournois classés FIDE – faisant partie du circuit FIDE, a déclaré Arjun.

“La feuille de route vers le titre mondial d’échecs est de travailler sur mes échecs. GM Srinath Narayanan est mon entraîneur et mentor maintenant. Je travaille également avec le directeur général ouzbek Rustam Kasimdzhanov”, a déclaré Arjun.

“Cependant, rester à l’étranger comme l’ancien champion du monde indien Viswanathan Anand et s’entraîner ne fait pas partie de mes projets immédiats”, a-t-il déclaré.

Selon Arjun, l’objectif à court terme est d’augmenter sa note à 2 750 points.

“Ce n’est pas facile de continuer à augmenter la cote à partir de 2 700 niveaux. Se concentrer sur la notation est important jusqu’à un certain niveau. La note Elo cible à court terme est de 2 750”, a déclaré Arjun.

Selon lui, une note Elo minimale de 2 700 est nécessaire pour qu’un joueur d’échecs devienne professionnel et gagne sa vie grâce aux échecs. Les revenus peuvent provenir des frais de participation aux tournois et des prix en espèces. Il existe désormais des tournois en ligne permettant aux joueurs de gagner également des prix en espèces.

Lors de l’Olympiade d’échecs FIDE qui s’est tenue à Chennai plus tôt cette année, Arjun a franchi la barre des 2 700 et a remporté la médaille d’argent pour avoir joué sur l’échiquier trois. Il avait marqué 8,5 points sur 11 et restait invaincu à l’Olympiade.

La série de succès en tournois en 2021 et 2022 et la montée des cotes Elo ont donné à Arjun la confiance nécessaire pour devenir un professionnel des échecs.

Avant le Covid-19 ou entre mars 2020 et mars 2021, sa note ELO était de 2 559 points. Il jouait avec l’idée de poursuivre des études car il n’y avait pas beaucoup d’argent aux échecs.

« J’étais bon en mathématiques à l’école. En 2021, j’ai travaillé sur mes échecs. Il y avait des tournois en ligne”, a-t-il déclaré.

Cependant, à partir d’avril 2021, sa cote a commencé à augmenter avec une série de succès en tournois. En octobre 2022, avec une note de 2728, Arjun était classé 21e au monde.

Maintenant, Arjun est classé troisième au mondial junior et 26e au mondial ouvert avec une cote Elo de 2 722.

Interrogé sur sa routine quotidienne, Arjun a déclaré que cela différait, mais ce qui est fixe, c’est de travailler aux échecs pendant 8 à 9 heures et une heure d’exercice physique.

« Je joue aussi au tennis de table avec ma sœur et mon père. J’aime regarder des films”, a-t-il déclaré.

Sur son idole d’échecs, Arjun a dit qu’il s’agissait d’Anand et du champion du monde Magnus Carlsen.

Avec le recul, Arjun a déclaré qu’il avait commencé à jouer aux échecs avec sa sœur aînée E. Keerthana, qui avait joué lors de la rencontre nationale U-9 en 2011. Leur père, le neurochirurgien E. Srinivas, a commencé à suivre les échecs peu de temps après tandis que leur mère E. Jyothi gère l’hôpital familial.

Quoi qu’il en soit, l’objectif immédiat d’Arjun est le championnat du monde rapide et de blitz qui débutera dimanche à Almaty, au Kazakhstan.

