Le grand maître américain Hans Niemann poursuit le champion d’échecs Magnus Carlsen pour tricherie

Le grand maître américain Hans Niemann, dernier coup en date d’un scandale qui a secoué le monde des échecs, a porté plainte jeudi contre Magnus Carlsen après que le champion du monde norvégien l’a accusé de tricherie.

Niemann, dans le procès intenté devant le tribunal fédéral du Missouri, demande 100 millions de dollars de dommages et intérêts à Carlsen, sa société Play Magnus Group, Danny Rensch de Chess.com, la première plateforme d’échecs en ligne au monde, et le grand maître américain Hikaru Nakamura.

Niemann a accusé les accusés de calomnie et de diffamation et de collusion pour détruire sa réputation et ses moyens de subsistance.

Carlsen a publiquement accusé Niemann de tricherie, et chess.com a allégué dans un rapport plus tôt ce mois-ci que l’Américain de 19 ans avait “probablement triché plus de 100 fois” dans des jeux en ligne.

Dans sa plainte, Niemann a déclaré que Carlsen, 31 ans, le quintuple champion du monde en titre, Rensch et Nakamura ont infligé des “dommages dévastateurs” à sa réputation et à sa carrière en “le diffamant de manière flagrante”.

Il les accuse de “connivence illégale pour le mettre sur la liste noire de la profession à laquelle il a consacré sa vie”.

“Depuis l’âge de 16 ans, le seul moyen de subsistance de Niemann est l’argent qu’il gagne en enseignant les échecs et en participant à des tournois d’échecs”, indique le procès.

Après que Niemann a “vaincu” Carlsen lors du tournoi de la Sinquefield Cup dans le Missouri le 4 septembre, le Norvégien “a vicieusement et malicieusement riposté contre Niemann en accusant à tort Niemann, sans aucune preuve, d’avoir triché d’une manière ou d’une autre lors de leur match en personne”, a-t-il déclaré.

Chess.com, selon le procès, “a banni Niemann de son site Web et de tous ses événements futurs, pour donner du crédit aux accusations non fondées et diffamatoires de tricherie de Carlsen”.

Nakamura, basé en Floride, un partenaire de streaming influent de Chess.com, est accusé d’avoir publié “des heures de contenu vidéo amplifiant et tentant de renforcer les fausses allégations de tricherie de Carlsen”.

– ‘Prêt à jouer nu’ –

Chess.com a banni Niemann le 5 septembre, peu de temps après les premières accusations.

Le procès de Niemann suggère que la décision de Chess.com a été prise sous la pression de Carlsen, dont la société Play Magnus est actuellement acquise pour 83 millions de dollars par Chess.com.

“Carlsen, ayant consolidé sa position de” roi des échecs “, pense qu’en matière d’échecs, il peut faire ce qu’il veut et s’en tirer”, a déclaré la plainte.

Deux semaines après sa défaite en Sinquefield Cup, Niemann et Carlsen se sont rencontrés à nouveau au sixième tour de la Julius Baer Generation Cup en ligne.

Carlsen a démissionné après avoir fait un seul geste et a publié une déclaration disant qu’il ne “jouerait pas contre des personnes qui ont triché à plusieurs reprises dans le passé”.

La Fédération internationale des échecs a annoncé le 29 septembre qu’elle ouvrait une enquête sur les accusations de tricherie.

Niemann a admis avoir triché dans le passé sur Chess.com, alors qu’il avait entre 12 et 16 ans, mais nie les accusations les plus récentes, affirmant être “prêt à jouer nu”, si nécessaire.

