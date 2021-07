Le grand magasin cherche un coup de pouce

Un client quitte un magasin Nordstrom le 26 mai 2021 à Chicago, Illinois. Scott Olson | Getty Images

Alors que les Américains sortent de chez eux et retournent dans leurs bureaux, leurs mariages et leurs campus universitaires, Nordstrom parie qu’ils auront besoin d’une toute nouvelle garde-robe. Ces derniers mois, la chaîne de grands magasins a suivi un pic de 165 % des recherches sur les « vêtements de travail » sur son site Internet. Nordstrom espère que les acheteurs utiliseront sa vente anniversaire annuelle – son plus gros événement de l’année – pour réapprovisionner leurs placards. Cette semaine, Nordstrom a lancé sa vente anniversaire pour les membres de son programme de fidélité Nordy Club. Les offres sur tout, du denim AG au maquillage Charlotte Tilbury en passant par les aspirateurs Dyson, seront ouvertes au public le 28 juillet et se termineront le 9 août. Nordstrom a organisé sa méga vente, généralement pendant les mois d’été avant la rentrée. rush, depuis les années 1960. Mais les enjeux sont bien plus élevés pour l’événement de cette année. Nordstrom sait qu’il a besoin d’un coup de pouce pour encourager les parties prenantes et les analystes à ce que ses magasins soient toujours aussi pertinents pour les clients. Certains ont peut-être perdu confiance, car les ventes trimestrielles de l’entreprise n’ont pas encore retrouvé leurs niveaux d’avant la pandémie. Les perspectives actuelles de Nordstrom pour l’exercice 2021, qui prévoient une croissance de 25 % par rapport aux ventes nettes de 10,36 milliards de dollars en 2020, signifient que les revenus tomberaient toujours en dessous des 15,13 milliards de dollars atteints en 2019. C’est également en deçà des attentes des analystes pour une augmentation de 28 %, selon un Refinitiv. enquête. « Chaque année, nous considérons la vente d’anniversaire comme la plus grande chose que nous fassions », a déclaré à CNBC Jamie Nordstrom, président des magasins de Nordstrom, dans une interview depuis le magasin phare de la société à New York. « Cette année est spéciale. » « Il y a une émergence d’une pandémie, et ce rafraîchissement de la garde-robe qui se produit », a-t-il déclaré. « La vente d’anniversaire représente une opportunité vraiment unique de bien servir ce client. » Selon Nordstrom, plus de 100 marques ont été ajoutées à l’événement de vente de l’entreprise cette année et n’y ont jamais participé auparavant. En plus des vêtements, une variété d’articles pour la maison sera démarquée. Et les membres de fidélité de Nordstrom – qui représentaient l’année dernière environ 80% des achats effectués lors de l’événement des offres – ont plus de temps pendant cette vente d’anniversaire qu’ils n’en ont jamais eu pour acheter un accès anticipé devant le public. « Ils ont besoin d’une bonne vente d’anniversaire », a déclaré Neil Saunders, directeur général de GlobalData Retail. « Parce que les chiffres n’ont pas été excellents par rapport aux autres. Ils en ont besoin pour augmenter les chiffres et pour pouvoir dire aux investisseurs que les choses s’améliorent. Ils doivent conduire ce récit. » « L’espoir est que ce sera le début de la réinitialisation », a déclaré Saunders.

Possibilité de prendre des parts de marché

Un aperçu sur le site Web de Nordstrom dans les jours qui ont précédé l’événement a montré une variété de produits à prix réduit : les pyjamas de lingerie Nordstrom en vente pour 29 $ à 49 $ ; un cardigan en laine mérinos Vince en vente pour 324,90 $ à partir de 545 $; et les sandales à talons Vince Camuto vont de 79,90 $ à 130 $. C’était en grande partie un mélange d’articles décontractés, y compris des leggings et des survêtements, ainsi que des pièces adaptées au travail et d’autres pièces plus habillées.

Les vêtements de sport sont exposés lors de la vente d’anniversaire annuelle de Nordstrom, dans le magasin phare de la société à New York. Source : Lauren Thomas

« Cette tendance à la précarisation ne s’arrête pas », a déclaré Jamie Nordstrom. « Ce n’est pas comme si la pandémie était terminée et que tout le monde allait à nouveau porter un costume en laine. Cela ne se produit pas. Ce que nous voyons, c’est cette tendance à la précarisation, mais sans sacrifier le style. » Steph Wissink, directeur général et analyste de la vente au détail chez Jefferies, a observé des tendances de style similaires émerger parmi les consommateurs ces dernières semaines. « Nous redevenons à la mode, avec juste un peu d’avantage », a-t-elle déclaré. « C’est presque comme un signal à la pandémie que nous en avons fini avec vous. Nous sommes prêts à revenir à la normale. Mais nous ne sommes pas prêts à revenir à ce que nous étions avant, car ce n’était pas tout ça confortable pour commencer. » Si Nordstrom peut offrir aux acheteurs cet équilibre grâce à ses marchandises, a déclaré Wissink, la société devrait saisir des parts de marché à la suite d’un certain nombre de faillites de détaillants de vêtements en 2020, y compris certains grands magasins basés dans des centres commerciaux. Lord & Taylor, la plus ancienne chaîne de grands magasins du pays, a liquidé tous ses magasins après avoir déposé une demande de faillite en août dernier. Neiman Marcus a déposé une demande de protection contre les faillites au chapitre 11 en mai dernier, émergeant plus tard dans l’année avec moins d’emplacements. JC Penney a également fermé plus de 100 de ses magasins depuis son dépôt de bilan en mai 2020. Penney a depuis émergé avec de nouveaux propriétaires, l’exploitant de centre commercial américain Simon Property Group et Brookfield Asset Management. Alors que de plus en plus de gens retournent dans les centres commerciaux et qu’ils ont moins d’options, Nordstrom s’attend à reprendre une partie de ces affaires perdues. « Les gens savent que Nordstrom est une destination pour Edge », a déclaré Wissink. « C’est pourquoi la vente d’anniversaire est si importante, en tant que test, pour voir jusqu’où le consommateur de mode est prêt à aller maintenant. » Nordstrom a annoncé plus tôt dans la semaine qu’elle avait acquis une participation minoritaire dans quatre marques de vêtements – Topshop, Topman, Miss Selfridge et la marque de vêtements de sport HIIT – appartenant à la maison de couture britannique en ligne Asos. Il a fait l’investissement pour mieux cibler les consommateurs dans la vingtaine avec des vêtements de mode rapide.

Problèmes de chaîne d’approvisionnement : « Tout le monde se bouscule »

Malgré l’optimisme, les complications de la chaîne d’approvisionnement constituent un défi pour la vente d’anniversaire de Nordstrom cette année. Pendant une grande partie de la pandémie, les détaillants ont connu des arriérés d’expédition qui ont retardé les commandes pendant des semaines. Les retards ont diverses raisons. Des installations de fabrication ont été fermées dans certaines parties de l’Asie du Sud, comme le Bangladesh, où les cas de Covid continuent d’augmenter et menacent le bien-être des travailleurs. Les pénuries de conteneurs de fret et de chauffeurs de camion ont laissé des marchandises dans les ports. Les commandes que les entreprises pensaient avoir été passées bien avant de répondre à la demande n’arrivent soudainement pas assez tôt. Les entreprises courent le risque de ne pas avoir suffisamment de marchandises, ou les bonnes marchandises, en stock. Jamie Nordstrom a reconnu que c’est quelque chose sur lequel son entreprise travaille toujours. « Il y a une poignée d’articles qui sont sur le [Anniversary Sale] événement que nous n’avons pas encore », a-t-il déclaré à CNBC. « Ils sont en train d’être déchargés sur un navire en ce moment. » « Nous voyons donc des retards », a-t-il ajouté. « Tout le monde travaille aussi dur qu’il le peut, de l’usine aux compagnies maritimes en Asie, en passant par les ports. Tout le monde se démène. »

Nordstrom a démarqué un certain nombre de marques de vêtements pour enfants, dans l’espoir que les parents profiteront de la vente d’anniversaire pour lancer leurs achats de rentrée. Source : Lauren Thomas