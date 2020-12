Autre coup dur pour le secteur de la vente au détail durement touché au Royaume-Uni, l’un des plus anciens grands magasins du pays ferme ses portes, mettant en péril plus de 12 000 emplois.

Debenhams remonte à 1778 lorsque William Clark a ouvert un magasin dans le West End de Londres, vendant des tissus, des bonnets, des gants et des parasols.

Un grand nombre de ses magasins ont été envahis par des acheteurs avides de bonnes affaires mercredi alors qu’ils cherchaient à profiter d’une «vente incendiaire» pour vendre leurs stocks et liquider l’entreprise avant que le magasin ne ferme définitivement ses portes.

Les experts affirment que l’entreprise a eu du mal à répondre à la concurrence accrue des concurrents à bas prix et des détaillants en ligne. La nouvelle est survenue quelques heures après que sa société mère Arcadia Group, l’empire du commerce de détail du milliardaire Philip Green, soit entrée en administration, une sorte de protection contre les faillites. On espère que certaines des entreprises d’Arcadia et 13 000 emplois pourront être sauvés par des acheteurs potentiels.

La pandémie de Covid-19 et le verrouillage national ont porté le coup final.

L’expert en finances personnelles, Sue Hayward, a déclaré à Euronews que les achats dans les grandes rues britanniques et européennes à l’avenir changeront radicalement après la pandémie.

«L’effondrement de Debenhams est un autre signe indésirable qu’aucun magasin n’est trop grand pour faire faillite», a déclaré Hayward, ajoutant qu’ils luttaient pour rivaliser avec des rivaux à bas prix comme Primark, ainsi qu’avec des perturbateurs en ligne tels que ASOS et Boohoo.

