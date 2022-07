Le grand Landon Donovan de l’USMNT parmi les finalistes pour reprendre les tremblements de terre de San Jose

Landon Donovan pourrait devenir le nouveau manager de San Jose Earthquakes. Photo de Shaun Clark/Getty Images

Landon Donovan fait partie des finalistes pour prendre la relève en tant que manager des tremblements de terre de San Jose, ont déclaré des sources à ESPN.

Une source a déclaré que les Quakes sont dans la phase finale du processus d’entretien avec cinq candidats plus le personnel d’entraîneurs existant en considération. La source a ajouté que San Jose a interviewé plus de 10 personnes au cours du processus.

Les Quakes se sont séparés de Matias Almeyda en avril, et depuis lors, ils sont dirigés par intérim par Alex Covelo.

Donovan, 40 ans, en est à sa troisième saison à la tête du San Diego Loyal dans le championnat USL de deuxième niveau, l’équipe se positionnant à la troisième place de la Conférence de l’Ouest à 14 équipes avec 34 points en 19 matchs disputés. En plus de ses fonctions de gestion, Donovan est également copropriétaire et vice-président exécutif des opérations de football.

En 2021, Donovan figurait parmi plusieurs noms liés au poste de Real Salt Lake, mais il a finalement retiré son nom de l’examen, le poste revenant finalement à son ancien coéquipier international américain, Pablo Mastroeni. Donovan a également poursuivi d’autres emplois en MLS dans le passé.

Donovan n’a pas répondu à un message texte demandant un commentaire. Un porte-parole de Quakes a également refusé de commenter.

Le record de tous les temps de Donovan avec le Loyal est de 30-23-15. Il a mené San Diego aux séries éliminatoires la saison dernière, où ils ont perdu au premier tour contre le San Antonio FC. En cours de route, il s’est forgé une réputation de défenseur féroce de ses joueurs, y compris un incident en 2020 lorsqu’il a retiré son équipe du terrain après que le milieu de terrain Collin Martin ait été victime d’une insulte anti-gay par l’attaquant de Phoenix Rising Junior Flemmings.

Si Donovan devait obtenir le poste de San Jose, cela marquerait un retour sensationnel dans l’organisation où il a passé quatre saisons et a mené l’équipe aux Coupes MLS 2001 et 2003. Après son retour au Bayer Leverkusen, le club qui l’a signé à l’adolescence, puis l’a prêté aux Quakes, il est retourné de manière sensationnelle en MLS avec les rivaux de San Jose, le LA Galaxy, au grand désarroi des fans de Quakes.

Il a ensuite remporté quatre autres Coupes MLS avec le Galaxy. En plus de Leverkusen, des Quakes et du Galaxy, Donovan a également joué avec le Club Leon, ainsi que des séjours en prêt avec le Bayern Munich et Everton.