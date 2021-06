Le grand Landon Donovan de l’USMNT joue un rôle avec l’équipe anglaise de la Ligue 1 Lincoln City

L’équipe nationale masculine des États-Unis, Landon Donovan, rejoindra le club anglais de Lincoln City en tant que conseiller stratégique dans le cadre d’un nouvel accord d’investissement, a annoncé jeudi l’équipe.

Lincoln City, qui joue dans la troisième division League One, a déclaré que le rôle de Donovan sera de travailler avec le front office pour améliorer le profil du club en Amérique du Nord. Les Imps ont également déclaré que l’homme d’affaires basé en Arizona, Harvey Jabara, deviendrait un propriétaire minoritaire de l’équipe.

« À la fin de l’année dernière, grâce à un ami commun, qui est également un intermédiaire, j’ai juste commencé à suivre le club alors que je l’ai transmis à Harvey pour qu’il le regarde », a déclaré Donovan. Lincolnshire en direct. « Mon rôle est qu’à tout moment, de quelque manière que ce soit, s’ils ont besoin d’aide pour quoi que ce soit, alors je suis heureux d’essayer d’aider.

« Mais vous n’entrez pas dans un club qui a eu autant de succès et prétendez que vous allez avoir beaucoup à ajouter.

« Je suis plus un fan alors que je suis heureux d’aider un petit peu à faire passer cela au-delà de la ligne. »

Landon Donovan a assumé un rôle de conseiller stratégique au sein du club anglais Lincoln City. Mike Lawrie/Getty Images

Donovan, 39 ans, compte 157 sélections internationales et est le buteur de tous les temps avec son compatriote légende de l’USMNT Clint Dempsey à 57 ans. Donovan a remporté la Coupe MLS six fois au cours de sa carrière de joueur, deux fois avec les San Jose Earthquakes et quatre fois avec LA Galaxy, ainsi que jouer en Bundesliga pour le Bayer Leverkusen et en Premier League pour Everton.

Depuis 2019, Donovan est entraîneur et vice-président des opérations de football pour l’équipe de la United Soccer League, San Diego Loyal. Il est également copropriétaire de cette équipe.

« Nous sommes continuellement à la recherche de personnes partageant les mêmes idées pour rejoindre notre groupe actuel d’investisseurs afin de contribuer au développement financier du club et, surtout, d’apporter leurs connaissances et leur perspicacité », a déclaré le président de Lincoln, Clive Nates.

« Nous discutons avec Harvey et Landon depuis un certain temps maintenant, mais dès les premières réunions, il était clair que nous étions alignés sur notre vision et nos valeurs pour le club.

« C’est formidable pour tous que nous puissions également bénéficier de Landon et de sa vaste expérience. »

Lincoln City a atteint la Ligue 1 après avoir remporté le titre de quatrième division de la Ligue 2 après la saison 2018-19. Ils ont également remporté le trophée de la Ligue de football en 2018.