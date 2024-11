Le grand lancement du « Copilot+ PC » de Microsoft a été un désastre total

Lorsque Microsoft a dévoilé pour la première fois les PC Copilot+ en mai, j’étais enthousiasmé. L’entreprise positionnait cette nouvelle vague de matériel comme un véritable concurrent du Mac, qui efface le sol avec les ultrabooks Windows depuis le lancement d’Apple Silicon en 2020. Apple était en avance sur le jeu, mais ce ne serait pas le cas. Cette affaire a duré longtemps puisque Microsoft et ses partenaires étaient enfin prêts à affronter la concurrence de front.

Malheureusement, il est désormais clair que le lancement ne s’est pas déroulé comme Microsoft ou ses partenaires l’auraient souhaité. L’événement d’annonce a été presque immédiatement éclipsé par la fonctionnalité d’IA en tête d’affiche des PC Copilot+, Windows Recall, après qu’il a été découvert que la fonctionnalité n’était malheureusement pas sécurisée. Microsoft a été contraint de supprimer Recall des PC Copilot+ à la toute dernière seconde.

Depuis lors, les choses ont été difficiles et il est clair que ni Microsoft ni ses partenaires ne sont satisfaits de la façon dont les choses se sont déroulées. Le retard de Windows Recall a laissé cette nouvelle vague de PC sans fonctionnalité remarquable, et à ce jour, nous attendons toujours que les PC Copilot+ obtiennent des fonctionnalités qui justifient leur nom. Aujourd’hui, Apple Intelligence a été lancé sur Mac, battant Windows dans le domaine de l’IA.

Microsoft a fait tout ce qu’il pouvait pour être le premier, mais a finalement trébuché sur la ligne d’arrivée et bouleversé tout le monde dans le processus. Qualcomm, Intel et AMD ne peuvent pas être satisfaits de la façon dont les choses se sont déroulées, les utilisateurs finaux attendent de voir pourquoi les PC Copilot+ sont même marqués comme tels, tandis qu’Apple dépasse discrètement tout le monde en arrière-plan avec d’excellents nouveaux silicium et IA. expériences.

La fenêtre d’exclusivité de Qualcomm ?

Qualcomm semble profiter d’un moment exclusif avec les fonctionnalités Copilot+. (Crédit image : Windows Central)

Personne ne peut deviner s’il y a eu un accord formel ici ou non, mais il est clair que Qualcomm était censé bénéficier d’une fenêtre d’exclusivité autour des fonctionnalités Copilot+ PC au lancement. C’était le seul partenaire silicium à avoir eu du temps sur scène lors de l’événement de lancement, et Snapdragon X a alimenté en exclusivité la première vague de matériel PC Copilot+.

Cependant, lorsque le rappel de Windows a été retardé, les PC Copilot+ ont perdu leur fonctionnalité d’IA phare, et cette première vague de matériel n’a donc rien eu à montrer. La première vague de matériel a été vendue uniquement sur la base d’améliorations de performances et d’efficacité, ce qui représentait un grand pas en avant par rapport aux puces PC précédentes, mais Intel et AMD ont rapidement rattrapé leur retard.

Cela ne veut pas dire que les PC Copilot+ sont livrés sans aucune fonctionnalité d’IA, car ils l’ont fait. Cependant, la gamme d’expériences d’IA de nouvelle génération au lancement était pitoyable. Nous avons eu une génération d’images sur l’appareil dans les applications Photos et Paint, quelques nouveaux filtres dans Windows Studio Effects et une traduction audio en direct. Aucune de ces expériences n’a enflammé le monde, et j’ai même dit dans mon premier test Copilot+ PC que les fonctionnalités disponibles étaient décevantes.

Intel et AMD ont commencé à expédier leurs puces compatibles Copilot+ en août, un peu plus d’un mois après le début de la livraison de Snapdragon X. Cependant, curieusement, Microsoft a empêché Intel et AMD de profiter des expériences Copilot+. Même les moins excitants, comme Windows Studio Effects ou Cocreator in Paint, sont toujours exclusifs aux PC Snapdragon, même si du matériel compatible alimenté par des puces Intel et AMD peut être acheté dès maintenant.

Je sais pertinemment que toutes les fonctionnalités de Copilot+ sont disponibles sur toutes les architectures en interne chez Microsoft.

Cela m’a frustré car je tape actuellement ceci sur un PC Copilot+ qui n’a pas de fonctionnalités Copilot+ car Microsoft ne les publiera pas pour les machines Intel et AMD. J’utilise le dernier processeur Ryzen AI 9 370 d’AMD avec un NPU capable de produire 50 TOPS, 10 TOPS de plus que le Snapdragon X Elite, mais je ne suis actuellement autorisé à utiliser aucune fonctionnalité Copilot+.

C’est ce qui me porte à croire qu’il existe une sorte de fenêtre d’exclusivité ici avec Qualcomm, car je sais pertinemment que toutes les fonctionnalités de Copilot+ sont disponibles sur toutes les architectures en interne chez Microsoft. La société vient de refuser de diffuser les morceaux. Cela avait du sens lorsque Snapdragon X était la seule puce du marché capable d’exécuter ces fonctionnalités, mais ce n’est plus le cas aujourd’hui.

Je ne peux qu’imaginer que cela a frustré Intel et AMD, qui n’ont pas perdu de temps pour sortir leurs puces compatibles Copilot+. Microsoft essayait encore de pédaler sur cette fenêtre d’exclusivité il y a un mois, lorsqu’il a annoncé que Recall serait enfin disponible en avant-première en octobre, mais uniquement pour les ordinateurs portables Snapdragon X. Tout le reste devra attendre novembre.

Maintenant, le rappel de Windows a été ENCORE retardé, ce qui signifie que nous n’obtiendrons cet aperçu initial que plus tard en novembre ou même en décembre. Cela signifie-t-il que les PC Intel et AMD Copilot+ doivent attendre 2025 avant de pouvoir tester les grandes expériences d’IA de nouvelle génération conçues pour vendre ces boîtiers Copilot ? Qui sait même, car Microsoft ne l’a pas dit.

Intel et AMD ont annoncé que les fonctionnalités Copilot+ commenceraient à être déployées en novembre, nous devrons donc attendre et voir si Microsoft respecte ce calendrier. Mais il est juste de dire que si vous avez participé à ce voyage Copilot+ avec une machine Intel ou AMD, vous avez été royalement battu jusqu’à présent.

Débâcle et retards de Windows Recall

Le rappel a été annoncé sur scène avec beaucoup de réactions négatives. (Crédit image : Getty Images | Jason Redmond)

Je pense que le plus gros problème avec ce lancement a été le rappel de Windows. Il a immédiatement été critiqué par les critiques pour être un cauchemar en matière de vie privée, injustement à mon avis, du moins au début. Microsoft avait promis que la fonctionnalité était sécurisée, mais il s’est rapidement avéré que ce n’était pas le cas.

Il s’avère que le service Recall stockait toutes les données qu’il collectait dans un état non crypté, dans un répertoire local dans lequel il n’était pas difficile d’accéder. Cela a fait boule de neige et s’est transformé en un désastre majeur en matière de relations publiques, non aidé par le silence radio de Microsoft sur la question dès que les problèmes ont été découverts.

Microsoft a finalement annoncé qu’il répondrait à ces préoccupations avant le lancement des PC Copilot+ le 18 juin. Cependant, juste une semaine avant cette date de lancement, Microsoft a entièrement retiré le rappel Windows des PC Copilot+ et a déclaré qu’il faudrait plus de temps que prévu pour résoudre ces problèmes. problèmes.

Cela a causé beaucoup de problèmes pour le lancement lui-même, car cela signifiait que la première vague de matériel PC Copilot+ ne pouvait pas être examinée immédiatement. Microsoft a empêché les constructeurs OEM d’expédier des unités d’évaluation JUSQU’au jour du lancement, ce qui signifie que les évaluateurs n’ont pu commencer à examiner les nouvelles puces Snapdragon X et les ordinateurs portables qui les utilisent qu’à partir du 18 juin.

Comme vous pouvez l’imaginer, Qualcomm et les équipementiers n’en étaient pas satisfaits. Cela signifiait qu’au lieu d’un grand moment médiatique au moment de l’embargo, les critiques allaient affluer au cours des semaines suivantes. En conséquence, il n’était pas immédiatement clair si Snapdragon X était à la hauteur des attentes, car certains ordinateurs portables fonctionnaient mieux que d’autres avec la même puce.

La débâcle du Recall elle-même a également beaucoup nui à la réputation des PC Copilot+. Il n’était pas rare de trouver des personnes en ligne disant qu’elles n’achèteraient jamais de PC Copilot+ à cause du rappel de Windows, qui avait rompu la confiance entre les utilisateurs et Microsoft. Cela n’a pas aidé au départ, le rappel était une expérience de désinscription, sans aucun moyen de le désactiver pendant l’expérience de configuration prête à l’emploi. Le contrecoup a forcé Microsoft à changer cela.

La Surface Pro 11 de Microsoft était un produit phare de Copilot+, mais ses « fonctionnalités » d’IA laissent beaucoup à désirer. (Crédit image : Zac Bowden | Windows Central)

Après le retard du rappel, Microsoft est resté silencieux sur cette fonctionnalité. Il n’a plus parlé de Recall avant septembre, lorsqu’il est revenu et a détaillé comment il avait amélioré la sécurité de Recall. Il semblait que Microsoft était enfin prêt à lancer Recall, annonçant fièrement que le premier aperçu public serait mis en ligne en octobre.

Octobre est passé et reparti, et Microsoft n’a rien dit ni publié. Ce n’est que le 31 octobre que Microsoft a publié une mise à jour, annonçant qu’en réalité Recall n’était toujours pas prêt et qu’un aperçu n’arriverait qu’en décembre. Je ne peux pas m’empêcher d’avoir l’impression que Microsoft ne faisait que pousser Recall à sortir en octobre pour battre Apple Intelligence, pour ensuite se rendre compte que Recall a encore besoin de plus de temps dans le four.

C’est juste un gros gâchis, et cela signifie que les PC Copilot+ n’ont toujours rien à montrer en ce qui concerne les expériences d’IA. Et maintenant, Apple Intelligence est disponible, battant Microsoft au poing.

Le Mac dépasse les PC Copilot+

Apple Intelligence sur iPhone, iPad et Mac. (Crédit image : Apple)

Cette semaine, Apple a annoncé de nouveaux Mac équipés de puces M4, et ils sont plutôt géniaux. Ils ont finalement rattrapé les PC Copilot+ en définissant 16 Go de RAM et 256 Go de stockage comme référence. Ils constituent également une avancée majeure en termes de performances et d’efficacité, plaçant une fois de plus Apple en avance sur la concurrence.

Cependant, on s’attendait toujours à ce que cela se produise, donc je ne suis pas surpris qu’Apple soit à nouveau en tête. Ce qui m’a surpris, c’est qu’Apple Intelligence est lancé avant toute véritable fonctionnalité Copilot+ PC. Entre Microsoft annonçant les PC Copilot+ et aujourd’hui, Apple a annoncé Apple Intelligence, puis a annoncé un nouveau matériel qui exécuterait Apple Intelligence, et a maintenant livré la première série de fonctionnalités Apple Intelligence sur ce nouveau matériel. Pendant ce temps, les PC Copilot+ attendent toujours l’arrivée de leur première grande fonctionnalité d’IA.

Ce qui est drôle, c’est que Microsoft a déjà annoncé une deuxième vague de fonctionnalités d’IA pour les PC Copilot+, qui comprend une nouvelle superposition d’IA appelée Click To Do (nom terrible) et Windows Search basé sur l’IA. Ce sont de nouvelles fonctionnalités potentiellement intéressantes, mais elles n’ont pas encore été lancées. Microsoft a pris l’habitude d’annoncer les fonctionnalités avant la concurrence, mais de les livrer en dernier.

Étant donné que Recall ne sera pas disponible en avant-première avant un mois, il est probable qu’aucune des grandes fonctionnalités d’IA de Microsoft pour les PC Copilot+ ne soit disponible en dehors du programme de test Insider de Microsoft avant 2025. C’est, en fin de compte, le véritable coup dur ici. Les PC Copilot+ étaient censés être un premier aperçu des expériences d’IA de nouvelle génération sur un système d’exploitation de bureau, mais nous ne verrons pas cela se produire avant l’année prochaine. 2024 n’est plus l’année du PC IA.

Leçons à tirer

Satya Nadella a annoncé les PC Copilot+ plus tôt cette année. (Crédit image : Windows Central)

Je pense que toutes les personnes impliquées ont appris quelque chose du lancement des PC Copilot+. Microsoft a appris à ne pas créer de fonctionnalités liées à la confidentialité à huis clos sans effectuer au préalable des tests publics. Qualcomm et les équipementiers ont appris à ne pas faire confiance à Microsoft pour proposer des fonctionnalités alors qu’il le prétend. Intel et AMD ont appris que Microsoft les mettrait sur la touche si quelque chose de mieux se présentait.

Finalement, le lancement des PC Copilot+ ne s’est pas déroulé sans heurts. J’irais même jusqu’à dire que cela a été un peu un désastre pour toutes les personnes impliquées. Cependant, il y a ici des lueurs d’espoir. Jusqu’à présent, les PC Copilot+ ont été excellents du point de vue des performances et de l’efficacité. Cette année, nous avons enfin vu Qualcomm, Intel et AMD livrer leur réponse à Apple Silicon, et ces nouvelles puces sont très bonnes.

Apple Silicon est désormais à nouveau en avance, mais ce ne sera le cas que jusqu’à ce que les fabricants de puces PC lancent leurs puces de nouvelle génération en 2025. Le cycle se rince et se répète, et évidemment, la concurrence est bonne.

Du côté de Windows, Microsoft travaille sur d’excellentes expériences d’IA, mais il a juste du mal à les publier en temps opportun. Recall, Click To Do et AI in Search sont toutes d’excellentes idées qui différencieront les PC Copilot+, leur expédition prend simplement plus de temps que prévu.

2025 sera une excellente année pour tous ceux qui ont acheté un PC Copilot+ en 2024, qu’il soit équipé de puces Qualcomm, Intel ou AMD.