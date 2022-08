Le Grand Lac Salé de l’Utah vu “disparaître” dans des images spatiales alarmantes

C’est une histoire qui se déroule dans tout l’Ouest américain. Les niveaux des lacs baissent pendant une période persistante la sécheresse alors que la crise climatique d’origine humaine s’intensifie. L’Agence spatiale européenne a partagé une nouvelle Regard satellite sur le Grand Lac Salé de l’Utah cette semaine, et cela montre à quel point le fameux plan d’eau a diminué.

La vue de juillet 2022 provient de la mission d’observation de la Terre Copernicus Sentinel-2 de l’ESA. L’agence spatiale a utilisé un gros titre : “Le Grand Lac Salé de l’Utah est en train de disparaître”. L’image montre de grandes zones desséchées du lac, avec le lit du lac exposé comme un sol de couleur claire.

USGS/contient des données Copernicus Sentinel modifiées (2022), traitées par l’ESA



Pour le contraste, l’ESA a comparé l’image satellite de 2022 avec un composite de vues capturées par le satellite américain Landsat 5 en 1985. La différence est frappante. Les deux images incluent des étiquettes indiquant l’emplacement de Salt Lake City et Antelope Island, qui est maintenant en grande partie assise sur le lit d’un lac exposé, mais qui était entourée d’eau en 1985.

Un rapport de l’US Geological Survey de début juillet a révélé que le lac était tombé en dessous de sa basse altitude historique sur la base de documents remontant à 1847. “Ce n’est pas le type de record que nous aimons battre”, a déclaré le directeur exécutif du département des ressources naturelles de l’Utah. Joël Ferry dans un communiqué à l’époque. “Une action urgente est nécessaire pour aider à protéger et à préserver cette ressource essentielle. Il est clair que le lac est en difficulté.”

Les données de l’USGS montrent que le lac a un peu plus d’un quart du volume d’eau qu’il a fait à son point culminant en 1987. La méga-sécheresse et ses fondements du changement climatique sont l’un des coupables, mais il y a également eu une forte demande d’utilisation d’eau sur les cours d’eau qui alimentent le lac en raison de l’agriculture et d’une population croissante dans et autour de Salt Lake City.

ESA (Contient des données du DLR World Settlement Footprint)



L’ESA pointe une foule de conséquences de la baisse du niveau d’eau. “Le lac génère un manteau neigeux, sert de refuge à des centaines d’oiseaux migrateurs et d’autres animaux sauvages, et génère des millions de dollars en développement économique grâce à l’extraction minière et au tourisme”, a déclaré l’agence spatiale. Le lit du lac asséché soulève également de la poussière en suspension dans l’air contenant des métaux lourds, créant ainsi un risque potentiel pour la santé publique.

L’assèchement du Grand Lac Salé n’a probablement pas encore atteint son apogée. Selon l’USGS, “sur la base des données historiques, les niveaux du lac continueront probablement à diminuer jusqu’à l’automne ou au début de l’hiver, lorsque la quantité d’eau entrant dans le lac égale ou dépasse les pertes par évaporation.”