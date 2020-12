L’ancien champion de la WWE The Great Khali (Dalip Singh Rana) a rejoint mardi la manifestation des agriculteurs à la frontière de Tikri. Khali a soutenu les agriculteurs, affirmant que le gouvernement de l’Union devrait inverser les lois et a exhorté le peuple indien à soutenir ses agriculteurs dans l’agitation. Des milliers d’agriculteurs du Pendjab et de l’Haryana ont séjourné mardi à divers points frontaliers de Delhi pour la sixième journée consécutive pour protester contre les nouvelles lois agricoles, qui craignent de démanteler le système de prix minimaux, les laissant à la «merci» des grands entreprises. .

Les agriculteurs avaient eu affaire à des canons à eau et des gaz lacrymogènes sur le chemin de la capitale nationale dans le cadre de leur marche «Delhi Chalo» contre les lois paysannes. Khali a partagé un certain nombre de vidéos le montrant parmi les agriculteurs participant à la manifestation.

Auparavant, plusieurs anciens athlètes, dont les gagnants de Padma Shri et Arjuna, ont étendu leur soutien aux agriculteurs agités, affirmant qu’ils rendraient leurs récompenses pour protester contre la «force» utilisée contre les agriculteurs en route pour Delhi.

Parmi eux se trouvent Padma Shri et le lutteur contractuel Arjuna Kartar Singh, le basketteur contractant Arjuna Sajjan Singh Cheema et le joueur de hockey entrepreneur Arjuna Rajbir Kaur. Ils ont dit qu’ils iraient à Delhi le 5 décembre et publieraient leurs prix à l’extérieur du Rashtrapati Bhavan. Ils ont frappé le centre et le gouvernement de Haryana pour avoir utilisé des canons à eau et des gaz lacrymogènes contre les fermiers qui protestaient pour les dissuader d’aller à Delhi.

De plus, aucun soulagement n’est en vue pour les navetteurs, en particulier les visiteurs des bureaux, du long trafic de mercredi alors que des milliers d’agriculteurs ont bloqué les entrées principales de la capitale nationale pour le septième jour du trot. Alors que la police a maintenu la frontière Haryana-Delhi à Singhu et Tikri fermée à la circulation, les manifestations à Ghazipur, la frontière de la ville avec l’Uttar Pradesh, se sont également intensifiées. La manifestation à la frontière Delhi-Uttar Pradesh a conduit à la fermeture d’une route majeure reliant la capitale nationale à l’État.

La frontière de Chilla sur la route de liaison de Noida a été fermée à la circulation en raison des manifestations d’agriculteurs à Gautam Budh Dwar. Les gens sont invités à éviter la route de liaison de Noida pour se rendre à Noida et à utiliser NH 24 et DND à la place, a tweeté la police de la circulation. Deux autres points frontaliers reliant la capitale nationale à Gurgaon et Jhajjar-Bahadurgarh ont également été fermés par mesure de précaution.

(Avec entrées PTI)