The Great Khali est sans doute le plus grand nom indien de la World Wrestling Entertainment (WWE). Il a fait ses débuts à la WWE en 2006 et a été instantanément encordé dans un scénario comprenant l’Undertaker.Le lutteur a fait sa première apparition à la WWE le 7 avril 2006, en tant que méchant dans un épisode de SmackDown, où il a interrompu un match de haut niveau entre l’Undertaker et Mark Henry.

Khali a également battu l’Undertaker au Judgment Day 2006. La star des Indiens est également sortie victorieuse contre un nom de haut niveau de la liste de la WWE, notamment Kane, Big Show, John Cena et Shawn Michaels. -Man Battle Royal à SmackDown en 2007, avant de remporter le championnat du monde des poids lourds.

Parlant de ses débuts, Khali, le premier Indien à signer un contrat avec la WWE, a révélé mercredi que Vincent Kennedy McMahon lui avait demandé de tuer l’Undertaker. «Vince a dit: ‘Je veux faire vos débuts’ mais il n’a pas dit qui est mon adversaire. Il m’appelle et me dit: «viens à la télé après WrestleMania». Le même jour, Michael Hayes a déclaré: «Vous avez un grand jour. Vous devez sortir pendant Mark Henry et vous battre et vous devez «tuer l’Undertaker». J’étais si heureux « , a déclaré Khali Rembobinez, récapitulez et revivez.

Khali a ajouté que le PDG de la WWE l’avait croisé pour tuer l’Undertaker durement, « pas facile. » La star indienne a également exprimé sa gratitude à McMahon et à la WWE pour avoir permis à Khali de se produire. il a fait quelques apparitions pour la WWE ici et là.

En avril 2021, Khali a été intronisé dans la « classe Hall of Fame de la WWE de 2021 ». Il a également participé à Wrestlemania 37, qui a eu lieu aux États-Unis et a été honoré lors de la cérémonie.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici