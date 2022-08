Le grand jury veut que les membres du conseil scolaire soient renvoyés pour massacre

FORT LAUDERDALE, Floride (AP) – Un grand jury de Floride constitué après un massacre d’écoles en 2018 a recommandé que le gouverneur Ron DeSantis destitue de ses fonctions quatre membres du conseil scolaire du comté de Broward, affirmant qu’eux-mêmes et les administrateurs du district avaient fait preuve de “tromperie, malversation, méfait , manquement au devoir et incompétence » dans leur gestion d’un programme de sécurité sur le campus.

Dans le rapport de 122 pages publié vendredi, le panel a recommandé que DeSantis suspende les membres du conseil Patricia Good, Donna Korn, Ann Murray et Laurie Rich Levinson. Une ancienne membre, Rosalind Osgood, a également été visée, mais elle est désormais membre du Sénat de Floride.

Le grand jury a commencé à se réunir 15 mois après que 14 étudiants et trois membres du personnel ont été abattus le 14 février 2018, au lycée Marjory Stoneman Douglas à Parkland, une banlieue du comté de Broward. Le tireur, Nikolas Cruz, a plaidé coupable en octobre et est actuellement jugé pour décider s’il sera condamné à mort ou à perpétuité sans libération conditionnelle.

L’ancien surintendant de Broward, Robert Runcie, a démissionné l’année dernière après avoir été inculpé pour avoir prétendument menti au grand jury. Il a plaidé non coupable et attend son procès. Le district est le sixième plus grand du pays, avec plus de 270 000 étudiants.

Le grand jury a déclaré que les “décisions non informées ou même mal informées, la gestion incompétente et le manque de surveillance significative” de Runcie et des membres du conseil accusés ont entraîné des dépassements de coûts massifs et des retards dans un programme de sécurité scolaire approuvé par les électeurs du comté en 2014. Le rapport indique le programme d’un milliard de dollars qui devait être achevé en 2021 devrait maintenant coûter 1,5 milliard de dollars lorsqu’il sera terminé en 2025 – estime le jury appelé “wishcasting”.

“Ce doublement du temps et l’augmentation de près de 50% des coûts ne se sont pas produits du jour au lendemain”, a écrit le grand jury. “C’était une grenouille à ébullition lente qui résultait d’années de mauvaise gestion de la part de plusieurs responsables (de district) dont les erreurs ont été aggravées par le conseil d’administration, qui a… refusé de demander des comptes aux dirigeants (de district).”

Les membres du conseil scolaire accusés et Osgood n’ont pas immédiatement répondu vendredi aux appels et aux courriels demandant des commentaires. L’avocat de Runcie n’a pas immédiatement répondu à un e-mail demandant un commentaire.

DeSantis n’a pas non plus fait de commentaire immédiat. Il a limogé l’ancien shérif Broward Scott Israel juste après sa prise de fonction en janvier 2019, affirmant que le manque de leadership d’Israël avait contribué à la fusillade de Stoneman Douglas.

Le rapport du grand jury indique que le district scolaire de Broward semble se concentrer davantage sur la façon dont il est perçu publiquement que sur les réalisations réelles.

“Le comté de Broward a fourni une multitude d’exemples d’un désir presque fanatique de contrôler les données et de les utiliser pour manipuler la perception du public, y compris la sécurité environnante”, a écrit le grand jury. Runcie et les membres du conseil d’administration accusés “sont apparemment obsédés par l’optique de toute situation et le contrôle des impressions du public sur leurs activités”.

“Le District produit du matériel de formation sur” Construire la marque “comme si le district était important alors que ses étudiants n’étaient que de simples marchandises et demande aux employés de toujours considérer comment les situations pourraient affecter la perception du District par opposition à la réalité”, a écrit le jury. .

Les écrivains AP Brendan Farrington à Tallahassee et David Fischer à Miami ont contribué à ce rapport.

Terry Spencer, l’Associated Press